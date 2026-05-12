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禾蒼科技登錄興櫃 攜手佳能搶攻歐美Edge AI及車載安控等高階應用

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北即時報導

佳能（2374）轉投資禾蒼科技（7919）將於14日登錄興櫃市場，禾蒼看好，邊緣運算（Edge AI）已成為AI落地的重要關鍵，禾蒼與佳能策略合作，開發邊緣運算網路攝影系統具備前端即時智慧偵測能力提供VLM（視覺語言模型)運算前端資料，降低雲端運算與傳輸成本。同時，受惠美國《國防授權法案》（NDAA）規範，禾蒼逾50%產品銷往美國，連美國警車都採用禾蒼產品，歐洲高鐵也正測試認證中。

禾蒼2024年EPS為5.77元；2025年受美國關稅政策變化影響，EPS降至1.37元；今年第1季重回獲利成長軌道，EPS為1.1元，已達去年全年的80%，公司看好，今年全年營運將較去年成長。禾蒼科技董事長周恒德表示，由於公司深耕於安控系統，軟硬體整合實力堅強，研發團隊占比高達約50%，且已成功切入國際頂級安控供應鏈。未來公司將持續拓展北美、日本、歐洲等新市場，擴大與國際知名企業共同合作，全面強化技術護城河與市場競爭力，擴大AI監控之應用範圍。

禾蒼成立於2011年，專注提供 AI 智慧網路攝影與監控系統、高階車載安控設備等整體解決方案。產品廣泛應用於智慧城市、智慧交通、智慧建築與工業安全等垂直市場領域，透過AI運用致力將影像資訊由被動安全轉化為主動防護的高附加價值智慧資產。

此外，禾蒼今年也因與佳能策略合作，將參與由鑫蘊林科(Linker Vision)、佳能、美國Nvidia共同合作之智慧城市建設計畫，禾蒼科技將負責整合邊緣AI影響設備之系統應用方案。今年前四月營收1.01億元，年減13.8%。依據佳能第1季財報，目前佳能企業持有禾蒼股權29.79%，合計集團對禾蒼持股達四成。

佳能 興櫃 EPS 科技

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