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築間財報／連鎖火鍋品牌築間營運情況漸入佳境 虧損大幅收斂
台灣連鎖火鍋品牌築間餐飲集團（7723）第1季財報，營運情況漸入佳境。
2026年第1季合併營收10.87億元，稅後虧損與去年第2、3、4季度相比已大幅收斂，首季虧損4,413萬元，較上季改善幅度達76.61％，每股稅後虧損0.9元，基本面已逐步回升。
第1季毛利率維持45％穩定水準，係築間持續聚焦營運體質優化與提升單店業績，穩步改善獲利能力。
築間持續調整品牌與門店結構，推出新品牌「喜辰港式點心茶餐廳」、「稻鎮經典台灣菜」、「中央韓鍋酒舍」及「横浜焼き鳥·達磨」，憑藉多品牌策略透過分眾市場，降低單一餐飲種類的市場風險。
第2季隨門店整改陸續完成，加上母親節、畢業季等聚餐需求，業績表現可望逐底回溫，隨品牌結構優化、新品牌效益發酵，目標下半年整體表現優於上半年。
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