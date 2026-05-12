印能Q1每股純益創14.68元新高 搶攻CPO商機量產訂單始出貨

製程解決方案大廠印能（7734）今（12）日公布第1季財報，單季毛利率達到65%、稅後純益4.15億元，年增82.1%，每股純益14.68元，年增70.3%，毛利率和獲利同創歷史同期新高，主要受惠AI晶片帶動先進封裝產能擴張，客戶新產線設備安裝、驗收與高階製程設備出貨增加所致。印能4月營收為新台幣3.93億元，月增34.97%、年增58.9%；同創單月同期新高。

印能近年憑藉高壓真空、熱流控制與氣體動態控制技術，持續強化在先進封裝製程解決方案的競爭優勢。隨大語言模型與生成式AI快速發展，資料中心高速傳輸需求持續升級，CPO（Co-Packaged Optics，共同封裝光學）被視為解決1.6T與3.2T世代高速互連功耗、延遲與空間限制的重要技術路徑。國際網通晶片大廠已推出新平台，主打102.4T交換容量，並整合16個光引擎，相較傳統可插拔光模組方案，可大幅降低光互連功耗，凸顯CPO在AI網路架構升級中的重要性。

印能也可結合製程中的熱流、壓力與氣體動態控制翹曲，以及製程後的翹曲抑制與應力調整等多種技術方案，降低大尺寸封裝在高溫製程後的變形風險，提升封裝製程穩定性與量產良率，成為封裝導入過程中的關鍵設備之一。

印能表示，上半年為公司相關設備密集驗證期，隨CPO製程驗證通過，以及對翹曲抑制的強烈需求，先前累積的試產訂單可望自第二季末起陸續轉為量產訂單，預期6月起營收將開始反映CPO與先進封裝新產線的貢獻，第3季後預計翹曲抑制將對營收帶來貢獻。