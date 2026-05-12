看好後市 鈺創盧超群：今年記憶體產值估占整體半導體 1.4 兆美元至少一半
記憶體市況熱到發燙，鈺創（5351）董事長盧超群12日針對後市表示，DRAM 去年已大漲一波，預估今年仍持續上漲，目前大約每月上漲 10% 至 20%。另合約價仍在上漲，即便漲幅可能在第三季底附近逐漸進入飽和，但隨新產品與新需求加入，價格仍有向上衝可能。DDR4、DDR5 至少將缺貨到明年中，而鈺創自身訂單能見度已看到今年底，明年上半年也大致清楚，對營運展望持樂觀態度，相關布局開花結果。
盧超群指出，今年整體半導體產值預估約達 1.4 兆美元，其中記憶體占比至少一半，DRAM 產值約 5,600 億美元，Flash 至少約為 DRAM 的一半，約 2,800 億美元，兩者合計記憶體市場規模達 7,000 至 8,000 億美元，已接近去年整體半導體市場規模。
在AI伺服器、高頻寬記憶體（HBM）及DDR5滲透率快速提升帶動下，全球DRAM產業正進入新一波成長循環。據TrendForce最新預估，2026年全球DRAM市場產值已達到5,942億美元，顯示AI應用正快速改變整體記憶體市場供需結構。同時，隨著主要原廠持續將產能優先配置於HBM及高階AI應用，傳統DDR4與DDR5供應趨於緊張，市場也逐步進入高價供需緊縮階段。
展望2026年，AI、高效能運算（HPC）與邊緣AI需求仍將持續推動DRAM市場成長。產業預期，在AI／HBM持續擴大排擠效應下，DRAM供給結構將進一步轉變，帶動傳統記憶體產品長期供應價值提升，也讓具備長期供貨能力、客製化設計能力及利基型產品布局的供應商，於新一波產業循環中扮演更重要角色。
鈺創今年邁入35周年，在DRAM產業再次進入成長循環的關鍵時刻，鈺創展現了獨特的營運韌性。一方面貫徹「長期供應（Longevity Support）」的核心承諾，如自1998年推出至今仍穩定供貨的SDR產品，確保全球客戶擁有跨世代的支援；另一方面則以創新的MemorAiLink平台，為客戶提供AI時代中更具前瞻性的記憶體解決方案。
在全球記憶體供需仍存在結構性落差的情況下，針對需求緊張的DDR4產品線涵蓋4Gb至16Gb的容量配置，廣泛支援WiFi-7與WiFi-8 路由器、10G PON、Cable Modem、閘道器、交換器、機上盒、網路攝影機、物聯網裝置、印表機、SSD及工控系統等多元應用。
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