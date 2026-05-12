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鴻呈財報／Q1獲利6,866萬元、季增71.6% Q2業績有機會創新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻呈董事長簡忠正。記者蕭君暉／攝影
鴻呈董事長簡忠正。記者蕭君暉／攝影

鴻呈（6913）12日公布第1季稅後純益6,866.5萬元，季增71.6%，年增46%；第1季每股稅後純益（EPS）為1.58元，去年第4季EPS為0.93元，去年同期為1.12元。董事長簡忠正表示，第2季產能已滿載，業績有機會創新高，AI占線材比重將達六成，全年業績將兩位數成長，同時，越南廠在生產效率改善下，也可望開始獲利。

新產品方面，簡忠正指出，液冷漏液檢測線切入兩家美系雲端服務供應商 (CSP) 並大量交貨，第三家在認證中，目前每個月出貨量大概4到5萬條，未來可望倍增到每月十萬條。

他說，AI伺服器無論是輝達 (NVIDIA)的GPU 架構，或是ASIC架構，只要有液冷都會用到漏液檢測線，目前ASIC的訂單量看起來比較多，毛利率還算不錯，目前很多廠商都在做這一塊，但有合格供應商名單（AVL) 的不多。

簡忠正指出，鴻呈漏液檢測線的線材多以外購為主，接下來會導入自製生產線，目標是第2季送樣、第3季完成認證，第4季量產，未來希望都是採用自家的線，以提高自製率，也布局FPC漏液檢測方案，送樣客戶認證。

在高速線方面，他表示，目前內部線以PCIe Gen 6、64G產品為主，外接線有800G與1.6T高速網絡DAC線，也在送樣客戶認證；第1季AI產品占整體連接線營收比重54%，第2季可望突破六成。

至於鴻呈越南河內新廠預計今年底試產，既有廠房也在持續擴產。既有的越南廠去年已達損平階段，目前良率跟效率皆在穩定提升中，因此，今年單月皆維持獲利，全年有望繳出獲利表現。

EPS 伺服器

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