快訊

美媒預測川習會對台灣最佳劇本！專家示警：需提防川普1習慣

王乃伃爆是王瑞德女兒？身世謠言瘋傳 他二度澄清：此生只有二個孩子

精舍女會計遭虐死命案 王薀重判12年、藝人李威夫婦輕判均緩刑5年

聽新聞
0:00 / 0:00

光隆訂單能見度延伸至第4季 第2季營收與獲利可望回穩

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

光隆（8916）4 月合併營收6.16 億元，年減26.5%。公司表示，4月營收下滑主要反映成衣與羽絨部門客戶出貨節奏調整，家紡事業則受主要客戶庫存調整影響，屬短期因素，隨出貨接單節奏逐步恢復，預期5月及6 月營收將回歸成長軌道，其中6月將明顯增長，整體第2季營收與去年同期差異不大。

在獲利表現方面，公司表示，第2季營運獲利可望明顯優於去年同期，除受惠成衣產品結構持續優化帶動毛利率提升外，亦將認列華山藝邸建案交屋收入及日本資產處分收益，進一步支撐整體獲利表現。

以核心成衣業務來看，公司表示，全年成衣營收仍維持雙位數成長目標，接單率已達全年預算約70%，訂單能見度延伸至第4季。隨主要客戶訂單持穩及新客戶持續挹注，成衣業務仍為全年最主要成長動能。針對家紡事業，公司指出，主要客戶短期庫存調整影響出貨節奏，惟預期第3季將出現回補訂單，全年營收目標維持與去年相當。

光隆表示，短期營運波動主要反映出貨節奏調整，並未改變全年營運方向。隨訂單能見度增加、產能利用率回升，以及新業務與業外收益持續挹注，公司對全年營運維持審慎樂觀看法。

營收

延伸閱讀

慶豐富財報／首季每股純益0.51元 4月營收4.12億元 年增9.3%

裕慶營收／商用展示架出貨動能強勁 4月3.68億元刷新同期新高

櫻花財報／受惠 AI KITCHEN 銷售成長 首季每股純益1.87元

華城財報／AIDC成為重電新主流需求 第1季獲利、4月營收均創同期新高

相關新聞

優群接單火 營運唱旺

連接器大廠優群（3217）總經理劉興義昨（11）日於法說會表示，用於高階筆電與伺服器的高頻高速連接器（CAM／CAP）訂單暴增六至七倍，由於單價高，對營收貢獻大幅提升；供應美系手機大廠的微型沖壓件（Metal Bar）今年數量也將增逾二成。

竑騰第1季 EPS 7元 新普6.83元

半導體設備廠竑騰（7751）昨（11）日公布首季毛利率55.7%，季增0.2個百分點，年減2.6個百分點；營益率36.1%，季增0.2個百分點，年增2.9個百分點；稅後純益1.88億元，創新高，季增14.6%，年增91.9%，每股純益7元。

南俊第1季 EPS 3.37元 麗臺1.15元

伺服器滑軌廠南俊國際（6584）昨（11）日公布首季稅後純益2.35億元，創單季新高，季增41.5%，年增261%，每股純益3.37元。

創鉅登興櫃 首日漲七倍

光洋科小金雞創鉅（7918）昨（11）日以每股參考價105元登錄興櫃，挾產品打入台積電供應鏈，市場買氣追捧，盤中一度突破千元價位、衝上1,025元，終場參考價收849元，大漲逾七倍，掛牌首日即成為興櫃第六高價股。

漢來美食4月營收年增25% 王品4月合併營收年增13%

清明連假聚餐商機加持，餐飲股4月營運全面升溫。王品（2727）、漢來美食、全家餐飲、豆府昨（11）日公告4月營收年增率均達雙位數，單月與累計營收並同步改寫同期新高；八方雲集4月與累計營收亦雙創同期新高。

漢康首筆授權金衝5億美元

漢康-KY（7827）昨（11）日舉辦上市前業績發表會，預計5月底前掛牌創新板上市。漢康是國內第一家免疫療法新藥公司將上市的企業，創辦人兼董事長劉世高表示，第一項新藥HCB101目標今年底前公布至少三項癌症概念性驗證（Proof of Concept） 數據，屆時也期待完成國際授權，首筆授權金額挑戰5億美元以上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。