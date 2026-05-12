光隆訂單能見度延伸至第4季 第2季營收與獲利可望回穩

光隆（8916）4 月合併營收6.16 億元，年減26.5%。公司表示，4月營收下滑主要反映成衣與羽絨部門客戶出貨節奏調整，家紡事業則受主要客戶庫存調整影響，屬短期因素，隨出貨接單節奏逐步恢復，預期5月及6 月營收將回歸成長軌道，其中6月將明顯增長，整體第2季營收與去年同期差異不大。

在獲利表現方面，公司表示，第2季營運獲利可望明顯優於去年同期，除受惠成衣產品結構持續優化帶動毛利率提升外，亦將認列華山藝邸建案交屋收入及日本資產處分收益，進一步支撐整體獲利表現。

以核心成衣業務來看，公司表示，全年成衣營收仍維持雙位數成長目標，接單率已達全年預算約70%，訂單能見度延伸至第4季。隨主要客戶訂單持穩及新客戶持續挹注，成衣業務仍為全年最主要成長動能。針對家紡事業，公司指出，主要客戶短期庫存調整影響出貨節奏，惟預期第3季將出現回補訂單，全年營收目標維持與去年相當。

光隆表示，短期營運波動主要反映出貨節奏調整，並未改變全年營運方向。隨訂單能見度增加、產能利用率回升，以及新業務與業外收益持續挹注，公司對全年營運維持審慎樂觀看法。