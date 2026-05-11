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信紘科首季獲利改寫同期新高 每股純益3.63元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
信紘科董事長簡士堡。圖／信紘科提供
信紘科董事長簡士堡。圖／信紘科提供

信紘科（6667）今日公布4月合併營收為4.8億元，月減29.1％，年減2.1％；累計2026年前四月合併營收20.2億元，年增9.7％。信紘科也公布2026年第1季財報 ，單季歸屬於母公司稅後純益1.79億元，每股純益達3.63元，年增9％並創歷年新高。

信紘科表示，目前在手訂單能見度仍維持於高檔水準，經營團隊持續聚焦強化整體統籌管理能力，並同步優化專案成本結構與施工效率，相關效益已逐步顯現，帶動2026年第1季營業毛利率、營業利益率及歸屬母公司純益率分別達24％、14％及12％，三率呈現三升。公司表示，主因半導體高階製程設備與廠務工程需求持續升溫、訂單排程更趨緊湊。

信紘科指出，公司海外市場在手訂單金額持續增加。由於信紘科不只是單純的設備輸出，而是採取「落地紮根」的實體佈局。在日本市場， 隨先進製程客戶二廠與後續擴建計畫，並在熊本建立常駐技術團隊，利用日本文化中對「職人品質」與「嚴謹管理」的高要求，信紘科將其精密的廠務供液系統與在地供應鏈對接，成功縮短建廠到裝機的時程，成為目前海外貢獻最穩定的區域。

而在美國市場方面，面對美國高昂的人力成本與複雜的勞工法律，信紘科則透過「台灣技術、美國執行」的模式，克服水電、氣體管路施工的法規門檻，確保在先進製程的高度緊促節奏下，依然能維持零誤差的交付品質。

營收 美國

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