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東聯互動前4月營收年增17% 數位跨境金融平台效益顯現

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
東聯互動董事長吳侑勳。圖／東聯互動提供
東聯互動董事長吳侑勳。圖／東聯互動提供

跨境金融科技業者東聯互動（7738）公告4月營收為4950萬元，年增13.87%，續創歷年同期新高；累計前4月營收1.99億元，年增17%，顯示公司跨境金融平台與數位服務布局持續發酵。

東聯互動表示，隨著全球跨境人口移動、數位經濟擴張與國際勞動力重組加速，跨境金融需求已從過往單一匯款服務，逐步演進為結合支付、數據、身份驗證與生活場景的「數位跨境金融生態系」。公司近年持續投入數位金融平台、智能數據架構與跨境服務整合，效益已逐步反映在營運上。

東聯互動董事長吳侑勳指出，東聯互動長期深耕在台東南亞移工與跨境族群市場，目前全台移工人數已近90萬人，加上外籍學生與新住民人口，相關跨境生活圈規模已超過百萬人，形成龐大且穩定的金融需求。對許多跨境工作者而言，金融服務不只是匯款工具，更涉及薪資管理、家庭支持、生活支付與社會連結，因此公司持續推動「移工生活圈金融平台化」發展，強化多語系、數位化與即時化服務能力。

公司正積極推動AI驅動風控、智能交易路由、跨境數據分析、數位身份驗證等金融科技應用，以提升交易效率與風險管理。隨著全球穩定幣、區塊鏈支付與數位資產基礎建設逐步成熟，未來跨境金融產業將加速朝向「即時化、平台化、智能化」發展，具備合規能力、跨境場景整合能力與數位監理技術的平台型業者，可望在下一階段全球金融基礎設施升級中取得重要位置。

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