崑鼎財報／首季EPS 4.54元 擬加碼5.13億元增資子公司

漢康-KY（7827）11日舉辦上市前業績發表會，預計5月底前掛牌創新板上市。漢康是國內第一家免疫療法新藥公司將上市的企業，創辦人兼董事長劉世高表示，第一項新藥HCB101目標今年底前公布至少三項癌症概念性驗證（Proof of Concept） 數據，屆時也期待完成國際授權，授權金額挑戰5億美元以上。

2026-05-11 15:17