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崑鼎財報／首季EPS 4.54元 擬加碼5.13億元增資子公司

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

崑鼎（6803）11日公告第1季合併財報，首季歸屬母公司業主淨利3.30億元，季增8.4%、年增0.97%，每股盈餘4.54元。同時，為強化環保資源循環業務布局，董事會同步決議加碼5.13億元，參與子公司元鼎資源現金增資

崑鼎今年第1季營業收入22.97億元，季減1.03%，年增3.56%；毛利率19.82%，較上季增加0.97個百分點，較去年同期減少0.73個百分點。營業利益4.27億元，季增21.2%、年增2.13%。

針對子公司增資案，崑鼎計畫以每股10元認購元鼎資源普通股5.13萬張，總交易金額5.13億元。元鼎資源為崑鼎持股60%子公司，此次增資主要目的為業務擴展及充實營運資金。交易完成後，崑鼎對元鼎累積持股數量將達5.4萬張，持股比例維持60.00%。

崑鼎近年積極深耕廢棄物管理與太陽能發電領域，2025年全年每股盈餘達18.44元。法人分析，隨著政府及企業對減碳與循環經濟需求增加，崑鼎透過增資子公司強化營運規模，結合穩定專案特許權收入，有助維持長期獲利動能。

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