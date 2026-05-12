漢來美食4月營收年增25% 王品4月合併營收年增13%

清明連假聚餐商機加持，餐飲股4月營運全面升溫。王品（2727）、漢來美食（1268）、全家餐飲、豆府昨（11）日公告4月營收年增率均達雙位數，單月與累計營收並同步改寫同期新高；八方雲集4月與累計營收亦雙創同期新高。

王品4月合併營收達19.3億元，年增13.13%，連三個月改寫同期新高紀錄。其中，台灣事業群表現亮眼，單月營收達15.6億元，年增11.82%，亦連三個月創同期新高。

漢來美食公告4月營收5.15億元，年增25.42%；累計前四月營收25.03億元，年成長16.65%。公司表示，以往被視為是餐飲淡季的4月份，今年卻展現暢旺的生意量，尤其台中漢神洲際購物廣場4月初開幕後，成功的帶動起台中北區的消費力。