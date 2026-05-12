創鉅登興櫃 首日漲七倍

光洋科小金雞創鉅（7918）昨（11）日以每股參考價105元登錄興櫃，挾產品打入台積電供應鏈，市場買氣追捧，盤中一度突破千元價位、衝上1,025元，終場參考價收849元，大漲逾七倍，掛牌首日即成為興櫃第六高價股。

光洋科持有創鉅約七成股權，創鉅登興櫃首日大漲，光洋科持股身價水漲船高。法人以光洋科持有約3萬張創鉅股票估算，若單純以昨日最高價位與原始成本對比，光洋科持股潛在增值利益貢獻每股獲利上看50元。

另外，森鉅也持有創鉅股票約413張，潛在貢獻每股價值增幅則約4元。惟法人提醒，相關數據屬帳面評價性質，實際損益認列仍需視會計科目分類，以及未來股價波動而定。

創鉅成立於2025年，實收資本額4.31億元，去年10月自光洋科半導體部門分拆，主要供應半導體先進製程前段如金屬互聯層、銅導線與先進封裝材料。