竑騰第1季 EPS 7元 新普6.83元

連接器大廠優群（3217）總經理劉興義昨（11）日於法說會表示，用於高階筆電與伺服器的高頻高速連接器（CAM／CAP）訂單暴增六至七倍，由於單價高，對營收貢獻大幅提升；供應美系手機大廠的微型沖壓件（Metal Bar）今年數量也將增逾二成。

2026-05-12 00:42