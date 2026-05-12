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竑騰第1季 EPS 7元 新普6.83元
半導體設備廠竑騰（7751）昨（11）日公布首季毛利率55.7%，季增0.2個百分點，年減2.6個百分點；營益率36.1%，季增0.2個百分點，年增2.9個百分點；稅後純益1.88億元，創新高，季增14.6%，年增91.9%，每股純益7元。
竑騰上季獲利衝高，住要受惠AI晶片先進封裝與散熱製程設備需求升溫。該公司4月合併營收2.41億元，月增9.39%，年增67.2%，改寫單月歷史新高；前四月營收8.6億元，年增71.46%。
【記者吳凱中／台北報導】電池模組龍頭新普（6121）昨（11）日公布首季財報，毛利率、營益率「雙率雙升」，惟匯兌收益銳減，單季稅後純益降至12.64億元，季減26.85%，年減11.73%，每股純益為6.83元。
展望本季，法人預估，在PC品牌廠提前拉貨帶動下，新普本季營收有望優於首季。
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