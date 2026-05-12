優群接單火 營運唱旺

連接器大廠優群（3217）總經理劉興義昨（11）日於法說會表示，用於高階筆電與伺服器的高頻高速連接器（CAM／CAP）訂單暴增六至七倍，由於單價高，對營收貢獻大幅提升；供應美系手機大廠的微型沖壓件（Metal Bar）今年數量也將增逾二成。

優群樂觀預期，今年營收、獲利同步看俏，明年持續成長。

至於AI高速傳輸產品，劉興義說，SOCAMM2連接器已納入協會標準，將成為伺服器記憶體重要型態之一。

輝達初期已包下大部分產能，其他伺服器廠初期較難放量，該公司已與兩家台灣EMS廠商進行產品測試，持續爭取切入供應鏈機會。

優群指出，SOCAMM2連接器主要由安費諾、鴻海、嘉澤等參與，該公司爭取成為第四供應商，提升輝達供應鏈韌性，隨著AI伺服器記憶體架構逐步升級，SOCAMM2有望成為未來高速傳輸的重要發展趨勢。

劉興義指出，過往CAM／CAP每月訂單量約5,000到1萬個，5月起大幅跳升到6萬至7萬個，獲得筆電品牌龍頭聯想高階機種全面採用，訂單能見度直達12月，另一筆電品牌大咖惠普也規劃在其機種使用，有助持續推升出貨。

Metal Bar方面，今年成長很大，除了美系客戶手機採用，也應用在筆電上，兩者今年合計數量成長超過20%，而且筆電單價是手機兩倍，對營收拉升助益大。

展望2027年，他說，CAM／CAP明年滿有機會，單價又高；至於Long DIMM使用在DDR6，明年將是第一年採用，會比DDR5有更好成績。加上2027年Metal Bar還有新案子開出，且數量可觀，樂觀預期2027年營運會比2026年好。

產能方面，優群越南新廠首季開始有規模地生產，客戶指定越南獨家供貨，SO-DIMM已包下生產線，使得優群可以比較快達成獲利。美系手機與筆電大廠客戶因優群獨家供貨，已經把越南廠設為第二生產基地，預期第3季也在越南生產Metal Bar。