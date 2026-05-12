漢康首筆授權金衝5億美元

漢康-KY（7827）昨（11）日舉辦上市前業績發表會，預計5月底前掛牌創新板上市。漢康是國內第一家免疫療法新藥公司將上市的企業，創辦人兼董事長劉世高表示，第一項新藥HCB101目標今年底前公布至少三項癌症概念性驗證（Proof of Concept） 數據，屆時也期待完成國際授權，首筆授權金額挑戰5億美元以上。

全世界新藥發展過程中，PD-1/PD-L1被公認為相當有效的免疫療法，目前估計可對抗超過20種癌症，具備廣譜治療特性，且可百搭各種標準療法，美國默沙東藥廠發展出來的PD-1抑制劑，2025年營收達到317億美元，為全球最暢銷抗癌藥物。

漢康鎖定的CD47免疫靶點，是繼PD-1/PD-L1之後另一熱門的免疫療法靶點，但是由吉利德（Gilead Sciences）發展的CD47抑制劑，2024年卻宣告三期臨床因副作用過高而失敗。劉世高表示，漢康透過AI輔助的蛋白質工程及特殊篩選方法，成功發展次世代CD47抑制劑，可比早期CD47抑制劑增加1,000倍的訊號阻斷力，同時又可避免紅血球及血小板被誤吞的副作用。

據漢康所發展的核心技術FBDB平台，目前已有八種藥物進行研發及製程開發，其中HCB101及HCB301兩大候選新藥已進人體臨床試驗階段。