南俊財報／第1季EPS 為3.37元 創單季新高

伺服器滑軌廠南俊國際（6584）11日公布第1季稅後純益2.35億元，創單季新高，季增41.5%，年增261%；第1季每股稅後純益（EPS）為3.37元，去年第4季EPS為2.51元，去年同期EPS為1.0元。

南俊3月營收3.12億元，創下單月歷史新高，月增23.89%，年增52.72%；今年第1季營收8.66億元，創掛牌以來新高，季增21.9%，年增73.54%，受到營收規模放大之下，獲利同步上升。

南俊目前AI伺服器滑軌相關產品占營收比重約10%，法人預估，2026年隨著輝達（NVIDIA）GB200與GB300系列，以及Vera Rubin與特定應用積體電路（ASIC）專案等三大動能同步推進，AI占營收比重可望提升到20%到30%，並推升今年業績逐季上揚。

至於南俊的客戶方面，目前GB系列伺服器滑軌以M客戶為主，而A客戶重新測試該公司的產品之後，預期第2季開始出貨，同時，南俊也加入新客戶的AVL認證，今年上半年有望出貨，增添新的成長力道。