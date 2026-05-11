易威受三惠大動能帶動 4月營收年增240%、首季財報轉虧為盈

易威（1799）11日公告4月合併營收8,853萬元，雖因周期性影響，4月單月營收較上月微幅下降，但與去年同期比仍大幅成長240.4%；累計今年前四月合併營收3.25億元，較去年同期成長83.18%，顯示公司主要業務動能持續穩健成長，反映公司美國及中國大陸市場業務持續推進，整體營運規模已較去年同期顯著成長。

易威並公布今年第1季合併營收2.36億元，年增56%；第1季營業毛利為1.23億元，毛利率約52%，持續維持穩健水準。公司第1季營業利益1,820萬元，較去年同期營業損失535萬元明顯改善，營業利益實現轉虧為盈。第1季本期淨利2,194萬元，每股純益（EPS）為0.16元，相較去年同期獲利表現明顯提升。

易威表示，第1季營收創同期新高並實現獲利，主要受惠於三大動能，一是既有產品銷售動能延續、二是美國市場業務貢獻提升，以及三是大陸市場產品覆蓋率與銷售規模逐步擴大。公司近年持續聚焦高技術門檻學名藥、505(b)(2)改良型新藥及特殊劑型產品，並透過美國製造與法規平台、中國大陸市場銷售網絡，以及台灣策略合作資源，逐步建立跨區域營運基礎。

2026年第1季獲利表現改善，除營收規模提升外，亦反映公司近年持續進行產品組合管理、研發資源配置及費用控管的成果。公司持續以高技術門檻、高附加價值產品為核心，提升營運效率與長期獲利能力。展望後市，公司將持續推動美國市場產品開發與上市布局，並穩定擴大中國大陸市場既有產品的終端覆蓋與銷售動能。同時，公司也將持續評估策略合作、新品項開發及市場拓展機會，深化產業布局，並創造股東價值。

此外，公司與健亞（4130）的股份轉換案已於2026年4月22日經雙方股東會決議通過，目前正依相關法令及主管機關規定辦理後續申請及送件程序。公司表示，未來若順利完成整合，雙方將可望結合各自在研發、製造、法規、產品組合及市場通路等方面之資源與優勢，進一步擴大營運規模、提升產品布局完整性，並強化集團中長期成長動能與整體競爭力。