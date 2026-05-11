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詩肯財報／首季獲利7,530萬元、年增114.8% 新加坡NOVA體質調整有成

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
詩肯門市外觀。圖／詩肯提供
詩肯門市外觀。圖／詩肯提供

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公告第1季財報，受惠門市營運效率提升、產品組合優化及消費市場穩步回溫，單季營收7.04億元年增19.13%，稅後淨利7,530萬元年增114.81%，每股純益（EPS）1.5元，大幅優於去年同期的0.7元。

詩肯表示，不論是台灣本業與轉投資新加坡NOVA第1季表現都十分突出，主要因為市場需求回穩，農曆年前為傳統家具採購旺季，加上年節換新、成家及居家改裝需求穩定，推升門市來客數與成交率，加上品牌持續深化中高端居家市場布局，兩地毛利率也都較去年提高。

詩肯表示，除了台灣本業表現穩健外，新加坡NOVA體質調整有成，單季營收年增近四成，但獲利2,792萬元，則較去年同期暴增336.14%，也是第1季財報亮眼的關鍵因素。

詩肯也同步公告4月營收1.65億元，雖年減3.51%，但累計1~4月營收8.69億元，仍創歷史新高，年增14.04%，雖然進入傳統淡季，但新加坡NOVA營收5981萬元，仍維持成長態勢，幅度為4.03%。

展望今年營運，詩肯表示，整體消費市場仍受國際經濟環境變化影響，其中美伊戰爭未平息，帶動的高油價以及通膨，都是台灣內需市場需要持續密切關注的隱憂，可能牽動民眾的消費意願，加上房市成交量仍未出現回溫，但自住剛性需求仍有一定的支撐。

詩肯認為，以今年至目前的表現觀察，台灣的家具與居家消費需求仍可望維持溫和成長，若外在不確定因素能夠消弭，後續房市交屋潮帶動裝修與家具採購需求，對今年營運仍是審慎樂觀看待。

截至4月底，全台門市為83店，較上月減少2店。詩肯表示，由於大環境充滿不確定，因此接下來的展店腳步雖會持續，但速度上會相對謹慎，重點會放在提升同店業績成長。

新加坡 營收 EPS

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