濾能4月營收6326萬元 年增51.4%

微汙染控制（AMC）廠濾能（6823）公布4月合併營收為新台幣6326萬元，較去年同期增加51.4%，累計1-4月合併營收為新台幣2.02億元，亦較去年同期增加20.2%，主要在於高階半導體製程專用的AMC濾網出貨量持續提升。

濾能表示，4月合併營收較去年同期成長51.4%，主要動能來自全球半導體先進製程持續推進，以及各大晶圓廠新產能建置加速，使得對高效能AMC濾網的需求穩定攀升。公司憑藉自主研發的核心材料與製程技術，在超低汙染控制領域具備明顯技術門檻，成功取得多家國際半導體客戶的新增訂單。隨著先進製程對微汙染控制標準日益嚴苛，公司預期AMC濾網出貨量將維持穩健成長態勢。

濾能指出，在全球供應鏈調整與中東地緣政治風險升溫的影響下，能源與國際物流成本持續波動，帶動多項關鍵原物料價格走揚，使濾網製造成本面臨明顯壓力。近期半導體先進製程推進速度快於預期，帶動AMC濾網需求強勁成長，其中占成本近九成的原料供需失衡加劇，過去一年價格上漲將近一倍，大幅推升整體材料成本。隨著先進製程對潔淨度要求提高，濾網及濾材需求呈現結構性擴張，加上供給端調整時程的落差，使上游材料價格維持高檔。

濾能進一步表示，在成本結構快速變動的背景下，AMC業者多以審慎策略調整接單與出貨，以維持營運穩健。面對原物料價格仍有上漲可能，國內相關業者持續透過營運優化與供應鏈調整提升應變能力。公司亦同步與下游客戶積極討論供貨條件，以維持AMC濾網產品毛利率，強化整體經營效率。