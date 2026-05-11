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虎門營收／前四月2.7億元創同期新高 工業4.0在手訂單下半年貢獻業績

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
虎門科技。公司提供 吳康瑋
虎門科技。公司提供 吳康瑋

虎門科技（6791）公告4月合併營收達6,884萬元、月減8.2％、年成長8.9％，累計今年前四月合併營收2.7億元、年成長10.7％，其中4月營收及今年前四月營收同步創下歷年同期新高。

虎門指出，4月營收成長動能，主要來自AI帶動的半導體封測、IC設計、伺服器、零組件與散熱相關產業，以及法人研發單位，延續第1季的CAE市場需求動能。此外，工業4.0執行中的在手訂單滿載，即將進入密集出貨期，下半年將陸續驗收貢獻營收。

回顧虎門今年首季財報表現，單季合併營收為2.02億元、季減10.4％、年增11.3％，毛利率42％、季減0.4個百分點，歸屬母公司稅後淨利相較去年同期大增78.7％至3,416萬元、季增111％，每股純益1.64元。其中，單季獲利寫下單季新高。

虎門指出，今年第1季營運持續由AI帶動電子產業研發需求，半導體產業擴大投入先進製程、以及散熱大廠與相關電子產業產品換代與規格升級的研發需求。

營收 半導體 科技

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