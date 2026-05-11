聽新聞
0:00 / 0:00
虎門營收／前四月2.7億元創同期新高 工業4.0在手訂單下半年貢獻業績
虎門科技（6791）公告4月合併營收達6,884萬元、月減8.2％、年成長8.9％，累計今年前四月合併營收2.7億元、年成長10.7％，其中4月營收及今年前四月營收同步創下歷年同期新高。
虎門指出，4月營收成長動能，主要來自AI帶動的半導體封測、IC設計、伺服器、零組件與散熱相關產業，以及法人研發單位，延續第1季的CAE市場需求動能。此外，工業4.0執行中的在手訂單滿載，即將進入密集出貨期，下半年將陸續驗收貢獻營收。
回顧虎門今年首季財報表現，單季合併營收為2.02億元、季減10.4％、年增11.3％，毛利率42％、季減0.4個百分點，歸屬母公司稅後淨利相較去年同期大增78.7％至3,416萬元、季增111％，每股純益1.64元。其中，單季獲利寫下單季新高。
虎門指出，今年第1季營運持續由AI帶動電子產業研發需求，半導體產業擴大投入先進製程、以及散熱大廠與相關電子產業產品換代與規格升級的研發需求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。