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鈺創首季獲利年增逾三倍 每股純益1.88元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
鈺創董事長盧超群。圖／本報資料照片
鈺創董事長盧超群。圖／本報資料照片

轉型為系統整合商鈺創科技（5351）今日公布第1季財報，受惠AI應用對利基型及3D影像應用提升，營收一季合併營收27.35億元，季增71%、年增336%；第1季歸屬於母公司稅後純益為6.14億元，每股純益為1.88元，連二季獲利。

針對這波記憶體短缺、價格飆漲，鈺創董事長盧超群稍早受訪表示，記憶體嚴重短缺、價格飆升是他創業多來以首見，雖然以他是技術開發者的角度看，如今的價格也只反應合理的技術推進，但這次來自AI實質強勁需求，在主要原廠仍無啟動新一波資本競賽前，缺貨問題不會解決，他估計至少到2027年上半年都處於供不應求，除非雲端服務供應商（CSP）AI基礎建設停頓或減緩。盧超群強調，目前幾乎DRAM和NAND Flash都缺，有貨的人就好像聖誕老人般，別人都等著能從天收到禮物。

盧超群坦承這波記憶體缺貨潮，比他預期還嚴重，他認為，保守來看，至少會延續到2027年上半年。他說：「DRAM跟AI在成長過程中都需要喘一口氣。」

盧超群指出，當前DRAM最大的問題不在需求，而是「沒有新產能」。不只是鈺創，包括全球最大記憶體廠三星在內，整個產業在過去四、五年都經歷相當辛苦的低潮期，資本支出趨於保守。如今市場走出谷底，DRAM只是回到「它本來就該有的價值」。

鈺創 營收 科技

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