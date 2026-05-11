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優群法說會／CAM連接器業績爆發 沖壓件出貨年增兩成以上

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

優群（3217）11日舉行法說會，總經理劉興義表示，CAM與CAP連接器訂單量已經增加六到七倍，由於單價高，對營收貢獻大幅提升；而出貨給美系手機大廠的微型沖壓件（Metal Bar）今年數量成長兩成以上，推升今年整體業績將兩位數成長，獲利同步看俏，2027年隨著AI伺服器應用擴大，加上沖壓件還有新增案子，營運可望優於2026年。

優群第1季產品營收比重，SO-DIMM占31%、M.2占26%、Long DIMM占11%、TYPE-C占12%、Metal Bar占11%、其他10%。

針對CAM與CAP的進展，他說，訂單量過去每個月是5,000到1萬個，5月開始大幅跳升到6萬到7萬個，而且單價高，對營收貢獻大，這也是導致其他部門的營收占比已達到10%，聯想高階機種全面採用，訂單看到12月，惠普也規劃在其機種使用，CAM與CAP營收占比原先預估為5%，目前提升到8%。

在Metal Bar方面，他說，今年成長很大，除了美系客戶手機採用，也應用在筆電上，兩者今年合計數量成長超過20%，而且筆電單價是手機兩倍，對營收拉升助益大，至於有沒有供貨折疊機，優群是獨家供貨，不方便揭露，也不清楚。

他說，今年除了SO-DIMM部門之外，其他都是成長，其中，M.2是個位數成長，其他產品部門都是兩位數成長，推升今年整體業績將兩位數成長，至於獲利方面，由於金價等原物料價格在3月底觸頂，目前逐步回落，在營收規模放大之下，今年獲利有機會超過去年。

展望2027年，他說，CAM與CAP明年蠻有機會，單價又高，至於Long DIMM使用在DDR6，明年將是第一年採用，比DDR5還有更好成績單。加上2027年的Metal Bar還有新案子開出，是很可觀的數量，因此，預估2027年營運會比2026年還要好。

產能方面，他說，越南新廠在第1季開始有規模的生產，客戶指定越南獨家供貨，SO-DIMM已包下生產線，使得優群可以比較快達成獲利。而美系手機與筆電大廠，優群是獨家供貨，已經把越南廠設為第二生產基地，預期第3季也在越南生產Metal Bar，有兩地可以生產，符合客戶需求，也掌握了明年的訂單數量。

AI高速傳輸產品方面，劉興義說，SOCAMM2連接器已納入協會標準，將成為伺服器記憶體的重要型態之一。輝達（NVIDIA）初期已包下大部分產能，其他伺服器廠初期較難放量，該公司已與兩家台灣EMS廠商進行產品測試，持續爭取切入供應鏈機會。

優群指出，SOCAMM2連接器主要由安費諾、鴻海、嘉澤等參與，該公司爭取成為第四供應商，提升輝達供應鏈韌性，隨著AI伺服器記憶體架構逐步升級，SOCAMM2有望成為未來高速傳輸的重要發展趨勢。

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