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上奇營收／4月年減6％ 專案認列時程影響
上奇科技（6123）11日公告2026年4月自結合併營收為3.62億元、月減5.2％、年減6.0％。各業務表現方面，雲端服務持續維持成長動能，數位印刷服務表現持穩；企業用戶服務則因部分專案認列時程與客戶需求波動影響，營收較去年同期略為減少。
累計今年前四月合併營收達14.99億元、年減9.6％。上奇指出，集團將持續聚焦核心業務發展，深化區域市場布局與資源整合效率，穩步提升營運韌性與服務價值。
同時，集團亦持續關注新興技術與產業應用發展，包括3D增材製造於無人機及智慧製造等領域之應用機會，並審慎推進策略合作與海外市場布局，逐步拓展高附加價值服務版圖，持續強化集團整體競爭力與中長期成長動能。
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