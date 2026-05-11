快訊

攸關對美軍購…總統府發布總統令 公布7800億特別條例

伊朗戰爭第2波能源衝擊來了！亞洲比歐洲早4周有感 這區域最慘

台指期夜盤試撮驚見雪崩跌停4,196點 法人：大戶兩操作為測試市場

聽新聞
0:00 / 0:00

上奇營收／4月年減6％ 專案認列時程影響

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

上奇科技（6123）11日公告2026年4月自結合併營收為3.62億元、月減5.2％、年減6.0％。各業務表現方面，雲端服務持續維持成長動能，數位印刷服務表現持穩；企業用戶服務則因部分專案認列時程與客戶需求波動影響，營收較去年同期略為減少。

累計今年前四月合併營收達14.99億元、年減9.6％。上奇指出，集團將持續聚焦核心業務發展，深化區域市場布局與資源整合效率，穩步提升營運韌性與服務價值。

同時，集團亦持續關注新興技術與產業應用發展，包括3D增材製造於無人機及智慧製造等領域之應用機會，並審慎推進策略合作與海外市場布局，逐步拓展高附加價值服務版圖，持續強化集團整體競爭力與中長期成長動能。

營收 無人機

延伸閱讀

水泥雙雄台泥、亞泥4月合併營收分別月減1.6%及月增6.5%

崇越營收／4月67.8億元改寫單月次高 AI 帶動半導體材料需求

王品營收／股市「財富效應」加連假 4月年增13%續改寫同期新高

威強電今年首季獲利1.69億元 EPS 達0.96元

相關新聞

鈺創首季獲利年增逾三倍 每股純益1.88元

轉型為系統整合商鈺創科技（5351）今日公布第1季財報，受惠AI應用對利基型及3D影像應用提升，營收一季合併營收27.35億元，季增71%、年增336%；第1季歸屬於母公司稅後純益為6.14億元，每股純益為1.88元，連二季獲利。

豆府營收／4月年增13.56%創同期新高 全台第100店上月達陣

豆府（2752）11日公告4月合併營收3.45億元，年增率達13.56%，創同期新高紀錄；前四個月合併營收為14.41億元，年增率為10.41%，亦創下同期新高紀錄。

乾杯營收／4月3.63億元創同期新高 台灣餐飲事業年增逾一成

興櫃餐飲乾杯（1269）11日公告4月合併營收3.63億元，較去年同期成長5.75%，刷新歷年同期新高。累計今年前四月合併營收達15.69億元，年增5.09%，同步創下同期新高。

竑騰財報／首季營收、獲利同創新高 EPS 7元賺贏去年同期近一倍

半導體設備廠竑騰（7751）首季營收、獲利同步改寫單季新高，受惠AI晶片先進封裝與散熱製程設備需求升溫，第1季營收達6.18億元，稅後純益1.88億元，每股稅後純益7元，單季獲利年增91.9%，幾乎較去年同期翻倍，展現強勁成長動能。

首檔免疫療法公司漢康-KY定5月底上市 新藥HCB101目標今年完成國際授權

漢康-KY（7827）11日舉辦上市前業績發表會，預計5月底前掛牌創新板上市。漢康是國內第一家免疫療法新藥公司將上市的企業，創辦人兼董事長劉世高表示，第一項新藥HCB101目標今年底前公布至少三項癌症概念性驗證（Proof of Concept） 數據，屆時也期待完成國際授權，授權金額挑戰5億美元以上。

美好證券4月淨值激增15億元 市場信心助推股價順利完成填息

美好證券（6021）發布4月自結財務數據，每股淨值達36.44元，單月淨值較3月底顯著增加約新台幣15.7億元，月增率高達16.23%，顯示其「資產管理」與「高附加價值型財務顧問」雙引擎模式在多頭市場中持續發揮效能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。