天能綠電上櫃掛牌 啟動蜜月行情

國內綠電交易龍頭廠天能綠電（7842）11日以每股承銷價108元正式上櫃掛牌，掛牌首日旋即啟動蜜月行情，上漲17.5元，收125.5元；天能綠電董事長廖福生表示，在AI帶動高耗能需求下，「電力即競爭力」成為關鍵，未來天能綠電將攜手母公司雲豹能源（6869），整合集團資源強化綠電供應與服務能力，搶攻千億元綠電商機。

天能綠電成立於2021年，已協助逾60家企業完成綠電轉供，客戶涵蓋半導體、電子、金融與零售等產業，包括美光科技、日月光投控（3711）、京元電子（2449）、中華電信（2412）、玉山金控（2884）等指標企業；母公司雲豹能源持股逾七成，為單一最大股東，天能綠電轉上櫃後，雲豹能源將可認列可觀的釋股利益。

天能綠電總經理唐亞聖指出，上櫃掛牌的最大意義，在於讓更多投資人參與綠電產業發展，而公司未來將持續擴大綠電交易規模，深化電力媒合與能源管理服務，並朝區域市場布局，打造具規模與影響力的綠電交易平台，讓綠電成為企業與全民共同參與的永續資產。

天能綠電去年度營收22.85億元，年增123%，稅後淨利5,969萬元、年增137%，每股純益4.01元，營收、獲利雙雙創下歷史新高，且去年度綠電交易量近4.2億度，領先國內民營售電業者，穩居市場龍頭。

法人推估，天能綠電今年營收有望衝上35億元，每股純益上看7元，不僅市占率持續穩坐第一，且營收與獲利表現亦有望維持第一，轉上櫃掛牌後，有望獲得市場高度關注。

展望未來，唐亞聖表示，公司已掌握綠電需求爆發契機，累計簽署轉供合約達341億度電，其中逾九成為10年以上長期合約，帶來穩定且可預期的收入來源，未來2至3年訂單能見度高，並預期今年底合約規模將進一步擴大至400億度以上。

此外，天能綠電亦積極拓展加值服務，包含碳盤查與減碳諮詢，並透過集團資源整合，與專注儲能系統的關係企業合作，提供更完整的能源解決方案，全面強化企業淨零轉型能力。