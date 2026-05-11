快訊

攸關對美軍購…總統府發布總統令 公布7800億特別條例

伊朗戰爭第2波能源衝擊來了！亞洲比歐洲早4周有感 這區域最慘

台指期夜盤試撮驚見雪崩跌停4,196點 法人：大戶兩操作為測試市場

聽新聞
0:00 / 0:00

天能綠電上櫃掛牌 啟動蜜月行情

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
天能綠電11日以每股承銷價108元正式上櫃掛牌。記者陳昱翔／攝影
天能綠電11日以每股承銷價108元正式上櫃掛牌。記者陳昱翔／攝影

國內綠電交易龍頭廠天能綠電（7842）11日以每股承銷價108元正式上櫃掛牌，掛牌首日旋即啟動蜜月行情，上漲17.5元，收125.5元；天能綠電董事長廖福生表示，在AI帶動高耗能需求下，「電力即競爭力」成為關鍵，未來天能綠電將攜手母公司雲豹能源（6869），整合集團資源強化綠電供應與服務能力，搶攻千億元綠電商機。

天能綠電成立於2021年，已協助逾60家企業完成綠電轉供，客戶涵蓋半導體、電子、金融與零售等產業，包括美光科技、日月光投控（3711）、京元電子（2449）、中華電信（2412）、玉山金控（2884）等指標企業；母公司雲豹能源持股逾七成，為單一最大股東，天能綠電轉上櫃後，雲豹能源將可認列可觀的釋股利益。

天能綠電總經理唐亞聖指出，上櫃掛牌的最大意義，在於讓更多投資人參與綠電產業發展，而公司未來將持續擴大綠電交易規模，深化電力媒合與能源管理服務，並朝區域市場布局，打造具規模與影響力的綠電交易平台，讓綠電成為企業與全民共同參與的永續資產。

天能綠電去年度營收22.85億元，年增123%，稅後淨利5,969萬元、年增137%，每股純益4.01元，營收、獲利雙雙創下歷史新高，且去年度綠電交易量近4.2億度，領先國內民營售電業者，穩居市場龍頭。

法人推估，天能綠電今年營收有望衝上35億元，每股純益上看7元，不僅市占率持續穩坐第一，且營收與獲利表現亦有望維持第一，轉上櫃掛牌後，有望獲得市場高度關注。

展望未來，唐亞聖表示，公司已掌握綠電需求爆發契機，累計簽署轉供合約達341億度電，其中逾九成為10年以上長期合約，帶來穩定且可預期的收入來源，未來2至3年訂單能見度高，並預期今年底合約規模將進一步擴大至400億度以上。

此外，天能綠電亦積極拓展加值服務，包含碳盤查與減碳諮詢，並透過集團資源整合，與專注儲能系統的關係企業合作，提供更完整的能源解決方案，全面強化企業淨零轉型能力。

天能綠電 雲豹能源 綠電

延伸閱讀

從「世界工廠」到「綠色智造」邁向「群體戰」的新紀元

台股「積」情！這檔 ETF滿月規模衝200億創新高

瞄準千億綠電商機！ 國內售電龍頭天能綠電強勢掛牌上櫃

天能綠電掛牌上櫃 瞄準千億綠電商機

相關新聞

鈺創首季獲利年增逾三倍 每股純益1.88元

轉型為系統整合商鈺創科技（5351）今日公布第1季財報，受惠AI應用對利基型及3D影像應用提升，營收一季合併營收27.35億元，季增71%、年增336%；第1季歸屬於母公司稅後純益為6.14億元，每股純益為1.88元，連二季獲利。

豆府營收／4月年增13.56%創同期新高 全台第100店上月達陣

豆府（2752）11日公告4月合併營收3.45億元，年增率達13.56%，創同期新高紀錄；前四個月合併營收為14.41億元，年增率為10.41%，亦創下同期新高紀錄。

乾杯營收／4月3.63億元創同期新高 台灣餐飲事業年增逾一成

興櫃餐飲乾杯（1269）11日公告4月合併營收3.63億元，較去年同期成長5.75%，刷新歷年同期新高。累計今年前四月合併營收達15.69億元，年增5.09%，同步創下同期新高。

竑騰財報／首季營收、獲利同創新高 EPS 7元賺贏去年同期近一倍

半導體設備廠竑騰（7751）首季營收、獲利同步改寫單季新高，受惠AI晶片先進封裝與散熱製程設備需求升溫，第1季營收達6.18億元，稅後純益1.88億元，每股稅後純益7元，單季獲利年增91.9%，幾乎較去年同期翻倍，展現強勁成長動能。

首檔免疫療法公司漢康-KY定5月底上市 新藥HCB101目標今年完成國際授權

漢康-KY（7827）11日舉辦上市前業績發表會，預計5月底前掛牌創新板上市。漢康是國內第一家免疫療法新藥公司將上市的企業，創辦人兼董事長劉世高表示，第一項新藥HCB101目標今年底前公布至少三項癌症概念性驗證（Proof of Concept） 數據，屆時也期待完成國際授權，授權金額挑戰5億美元以上。

美好證券4月淨值激增15億元 市場信心助推股價順利完成填息

美好證券（6021）發布4月自結財務數據，每股淨值達36.44元，單月淨值較3月底顯著增加約新台幣15.7億元，月增率高達16.23%，顯示其「資產管理」與「高附加價值型財務顧問」雙引擎模式在多頭市場中持續發揮效能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。