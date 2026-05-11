豆府營收／4月年增13.56%創同期新高 全台第100店上月達陣

豆府（2752）11日公告4月合併營收3.45億元，年增率達13.56%，創同期新高紀錄；前四個月合併營收為14.41億元，年增率為10.41%，亦創下同期新高紀錄。

豆府表示，4月營收持續展現營運佳績，除清明連假帶來消費人潮外，旗下品牌持續新增門店，加上各項品牌熱銷活動，以及韓國人氣快閃商品的持續全台發酵，均帶來各項短中長期的效益。

因應集團持續拓展優質門店的經營方針，豆府旗下主力品牌「涓豆腐」，4月10日於台中漢神洲際百貨五樓，也開幕集團今年首家新展門店；同時，該門店也為豆府餐飲集團創業以來，第一百家門店。

在品牌活動上，4月上旬豆府旗下七大品牌，聯合推出炸雞買一送一的活動，透過APP的炸雞活動串聯，來持續增加目前「豆府鐵粉卡」現已超過90萬的會員數，會員福利以及會員黏著度。

此外，豆府餐飲集團旗下，蟬聯米其林必比登推薦的泰國餐廳「帕泰家」，在今年4月泰國潑水節期間，於全台六間門市盛大推出「泰國潑水節狂歡季」活動，包含周間泰式奶茶第二杯免費外，更有滿額抽頂級泰式SPA貴賓券的活動，成功帶動「帕泰家」整體品牌業績持續提升；正宗韓國直火燒肉「姜滿堂」高雄夢時代店，為迎接璀璨兩周年慶，自4月9日至5月31日，推出為期近兩個月的限定韓式吃到飽盛典，除了招牌韓式直火燒肉外，更有四種爆汁炸雞無限續吃，以及多項澎湃韓式經典熟食與鍋物，長達120分鐘的舌尖韓味之旅，也成功帶動「姜滿堂」高雄夢時代店業績持續爆發。

再者，由豆府餐飲集團正式獨家引進，引爆韓國甜點界話題、讓首爾聖水洞天天排隊的「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」，繼台北信義A11、新竹巨城、統一時代與京站等百貨快閃引爆搶購浪潮後，全新口味「醇厚抹茶」與「濃郁花生」除4月下旬搶先於「涓豆腐購物商城」獨家搶先開賣外，；5月上旬更將於「台中新光三越中港店」與「高雄漢神巨蛋」展開限時限量快閃專櫃，搶食年輕人以及母親節贈禮商機。

展望未來，時序即將進入到下半年的消費旺季，包含7月開始的暑假，8月份的父親節，進入第4季後，也有百貨商場周年慶，以及年末聖誕節聚餐消費旺季，這對於整體餐飲產業而言，都是正向動力。豆府也計畫將持續發展新品牌，以壯大集團聲量與版圖。