乾杯營收／4月3.63億元創同期新高 台灣餐飲事業年增逾一成

興櫃餐飲乾杯（1269）11日公告4月合併營收3.63億元，較去年同期成長5.75%，刷新歷年同期新高。累計今年前四月合併營收達15.69億元，年增5.09%，同步創下同期新高。

乾杯表示，4月營收亮眼主要受惠於清明及兒童連假聚餐熱潮，帶動旗下各餐飲品牌來客暢旺。加上集團積極擴張展店效益持續發酵，台灣餐飲事業營收較去年同期大幅成長超過一成，推升集團整體營收向上突破，創下歷年同期新高。

台灣市場表現方面，集團採取展店與品牌優化雙軌策略。4月上旬新開幕的「黑毛屋 台中漢神洲際店」受惠商場集客效益，營運表現優於預期。同時，「和牛47」透過全日短菜單策略宣傳推動，周末來客成長逾5成，而「乾杯燒肉居酒屋」在完成品牌改革後持續調滾動式優化，營收亦較前月成長近一成。

針對全球布局，海外市場呈現穩中求進的態勢。英國事業持續透過口碑行銷推廣品牌知名度，維持成長態勢；中國大陸事業則在既存店穩健營運的基礎上，採取謹慎且彈性的經營策略應對市場變化。目前全球總店數為67間，包含台灣58間、中國8間及英國1間。

展望後市，母親節聚餐高峰之後，緊接著畢業季與暑假聚餐熱潮到來，旗下「乾杯燒肉居酒屋」將推出周年生日慶活動，高端燒肉「老乾杯」亦將推出年度新菜搶攻市場商機。集團展店動能集中於下半年，屆時將進一步擴大營運規模效益，為集團營運成長奠定穩健基礎。