快訊

攸關對美軍購…總統府發布總統令 公布7800億特別條例

伊朗戰爭第2波能源衝擊來了！亞洲比歐洲早4周有感 這區域最慘

台指期夜盤試撮驚見雪崩跌停4,196點 法人：大戶兩操作為測試市場

聽新聞
0:00 / 0:00

乾杯營收／4月3.63億元創同期新高 台灣餐飲事業年增逾一成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
乾杯公告4月合併營收3.63億元，較去年同期成長5.75%，刷新歷年同期新高。乾杯／提供
乾杯公告4月合併營收3.63億元，較去年同期成長5.75%，刷新歷年同期新高。乾杯／提供

興櫃餐飲乾杯（1269）11日公告4月合併營收3.63億元，較去年同期成長5.75%，刷新歷年同期新高。累計今年前四月合併營收達15.69億元，年增5.09%，同步創下同期新高。

乾杯表示，4月營收亮眼主要受惠於清明及兒童連假聚餐熱潮，帶動旗下各餐飲品牌來客暢旺。加上集團積極擴張展店效益持續發酵，台灣餐飲事業營收較去年同期大幅成長超過一成，推升集團整體營收向上突破，創下歷年同期新高。

台灣市場表現方面，集團採取展店與品牌優化雙軌策略。4月上旬新開幕的「黑毛屋 台中漢神洲際店」受惠商場集客效益，營運表現優於預期。同時，「和牛47」透過全日短菜單策略宣傳推動，周末來客成長逾5成，而「乾杯燒肉居酒屋」在完成品牌改革後持續調滾動式優化，營收亦較前月成長近一成。

針對全球布局，海外市場呈現穩中求進的態勢。英國事業持續透過口碑行銷推廣品牌知名度，維持成長態勢；中國大陸事業則在既存店穩健營運的基礎上，採取謹慎且彈性的經營策略應對市場變化。目前全球總店數為67間，包含台灣58間、中國8間及英國1間。

展望後市，母親節聚餐高峰之後，緊接著畢業季與暑假聚餐熱潮到來，旗下「乾杯燒肉居酒屋」將推出周年生日慶活動，高端燒肉「老乾杯」亦將推出年度新菜搶攻市場商機。集團展店動能集中於下半年，屆時將進一步擴大營運規模效益，為集團營運成長奠定穩健基礎。

興櫃 營收

延伸閱讀

崇越營收／4月67.8億元改寫單月次高 AI 帶動半導體材料需求

飛捷強勢漲停 首季EPS達2.51元、創單季歷史新高

和椿財報／首季獲利0.94億元、年增58.7％ EPS 1.14元

全家餐飲營收／4月2.38億元、年增15.7% 創同期新高

相關新聞

鈺創首季獲利年增逾三倍 每股純益1.88元

轉型為系統整合商鈺創科技（5351）今日公布第1季財報，受惠AI應用對利基型及3D影像應用提升，營收一季合併營收27.35億元，季增71%、年增336%；第1季歸屬於母公司稅後純益為6.14億元，每股純益為1.88元，連二季獲利。

豆府營收／4月年增13.56%創同期新高 全台第100店上月達陣

豆府（2752）11日公告4月合併營收3.45億元，年增率達13.56%，創同期新高紀錄；前四個月合併營收為14.41億元，年增率為10.41%，亦創下同期新高紀錄。

乾杯營收／4月3.63億元創同期新高 台灣餐飲事業年增逾一成

興櫃餐飲乾杯（1269）11日公告4月合併營收3.63億元，較去年同期成長5.75%，刷新歷年同期新高。累計今年前四月合併營收達15.69億元，年增5.09%，同步創下同期新高。

竑騰財報／首季營收、獲利同創新高 EPS 7元賺贏去年同期近一倍

半導體設備廠竑騰（7751）首季營收、獲利同步改寫單季新高，受惠AI晶片先進封裝與散熱製程設備需求升溫，第1季營收達6.18億元，稅後純益1.88億元，每股稅後純益7元，單季獲利年增91.9%，幾乎較去年同期翻倍，展現強勁成長動能。

首檔免疫療法公司漢康-KY定5月底上市 新藥HCB101目標今年完成國際授權

漢康-KY（7827）11日舉辦上市前業績發表會，預計5月底前掛牌創新板上市。漢康是國內第一家免疫療法新藥公司將上市的企業，創辦人兼董事長劉世高表示，第一項新藥HCB101目標今年底前公布至少三項癌症概念性驗證（Proof of Concept） 數據，屆時也期待完成國際授權，授權金額挑戰5億美元以上。

美好證券4月淨值激增15億元 市場信心助推股價順利完成填息

美好證券（6021）發布4月自結財務數據，每股淨值達36.44元，單月淨值較3月底顯著增加約新台幣15.7億元，月增率高達16.23%，顯示其「資產管理」與「高附加價值型財務顧問」雙引擎模式在多頭市場中持續發揮效能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。