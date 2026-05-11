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發掘潛力新星連結資本市場 「2026創櫃菁英選拔」徵件中

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

為積極推動我國中小微創新企業發展，櫃買中心（Taipei Exchange）延續首屆參與者的熱情回饋，賡續舉辦第二屆創櫃菁英選拔活動，透過公開選拔與專業評選機制，聚焦具備前進資本市場潛力之優質新創公司，提供入選公司豐富培訓與輔導資源，最終獲獎公司另可獲得更多曝光與媒合機會，協助公司加速成長發展，強化未來與資本市場的連結機會。本屆報名期間為11日起至6月18日，詳情見活動官網（https://gisa-elite-award.careernet.org.tw）。

櫃買中心表示，櫃買中心成立至今已超過30個年頭，始終秉持扶植中小微創新企業的使命，長期投入創新、新創以及青年創業的協助工作，也透過創櫃、興櫃到上櫃的「多層次資本市場架構」，陪伴企業在不同發展階段健全體質、提升能見度、強化募資能力。為響應國家發展委員會統籌規劃「AI新十大建設」推動方案，以及金融監督管理委員會「亞洲資產管理中心」擴大投資台灣計畫—擴大投資創投與新創之目標，櫃買中心持續透過創櫃板協助中小微創新企業從制度設計、輔導資源到實務操作全面升級，致力為新創企業提供一條有制度、有資源的成長跑道。

本次「2026創櫃菁英選拔」延續首屆選拔內容，募集對象為創櫃板公司、創櫃板輔導中公司、符合創櫃板管理辦法第5條第1項具創新創意構想條件之一者（例如：已取得「公司具創新創意意見書」、最近年度營收已逾5千萬、已獲國發基金投資、已取得經濟部SBIR或SIIR計畫補助、科學園區內之科學事業等），或獲得創櫃板推薦單位推薦參加本次選拔活動之公司；評選構面分為五大面向，就市場需求與規模、技術門檻、產品創新與行銷、財務狀況及經營團隊進行評分，評選流程則包含書面審查、前10名入選企業之培訓作業及最終決選暨頒獎典禮；前三名除總獎金新臺幣60萬元外，屬創櫃板公司或輔導中公司者另可獨享業務或投資媒合洽談、行銷媒體專題報導及創櫃菁英課程補助等豐富內容，歡迎全台新創菁英踴躍報名。

櫃買中心 資本市場 創櫃板

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