竑騰財報／首季營收、獲利同創新高 EPS 7元賺贏去年同期近一倍

半導體設備廠竑騰（7751）首季營收、獲利同步改寫單季新高，受惠AI晶片先進封裝與散熱製程設備需求升溫，第1季營收達6.18億元，稅後純益1.88億元，每股稅後純益7元，單季獲利年增91.9%，幾乎較去年同期翻倍，展現強勁成長動能。

竑騰第1季營收6.18億元，季增12.9%、年增73%；毛利率55.7%，季增0.2個百分點、年減2.6個百分點；營益率36.1%，季增0.2個百分點、年增2.9個百分點；稅後純益1.88億元，季增14.6%、年增91.9%，每股稅後純益7元。

竑騰主要產品聚焦半導體先進封裝設備與自動光學檢測（AOI）設備，公司受惠封測廠資本支出擴大、AOI檢測需求倍增及新封裝技術發酵，法人看好今年營收將逐季成長，全年業績大增六成以上無虞，並有機會續創新高。

隨AI晶片功耗升高，先進封裝散熱需求同步升級，竑騰在點膠、植片壓合、熱介面材料與AOI檢測等設備具備布局。竑騰已切入AI、GPU與高速運算晶片先進封裝應用，成為推升營運成長的重要動能。

市場先前已從竑騰3月自結獲利看到強勁動能，單月EPS達2.7元，年增幅度逾一倍。此次首季財報正式出爐，單季EPS達7元，顯示AI散熱與先進封裝設備需求已實際反映在營收與獲利表現，後續將關注訂單能見度、出貨驗收節奏及封測客戶擴產進度。