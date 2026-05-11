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天品營收／4月年增逾5倍 公司：受惠AI產業、在手訂單達3年

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導

天品（6199）11日公告，4月營收6,192.2萬元，年增516.94％；累計今年前四月營收3.38億元，年增963.53％。

天品表示，傳統生命事業外的「營運第二引擎」已然成形，加上在AI算力基礎建設浪潮的強力推動下，子公司「奈科潔淨科技」在AI伺服器液冷散熱領域的戰略地位已獲一線大廠認可。

天品表示，觀察AI伺服器產業市場概況，隨著NVIDIA輝達）Blackwell平台及後續架構在今年全面導入資料中心，AI伺服器單機功耗（TDP）已突破1,000瓦大關，傳統氣冷散熱已達物理極限，液冷（Liquid Cooling）方案成為市場標配。然而，液冷系統對潔淨度的要求極為嚴苛，任何細微的金屬殘留物或微粒，都可能導致流道堵塞、冷卻液滲漏，甚至引發造價數百萬美元的伺服器短路燒毀。

天品表示，旗下奈科潔淨科技正是切入此一「痛點」。憑藉著專利的特用低表面張力清洗技術，奈科能將清洗時間縮短50％，並達到殘留物為零的卓越微觀潔淨標準（<150µm顆粒完全清除）。

天品表示，目前的營收大幅成長，且AI清洗業務的業績已平均占公司營收8至9成，其是已成功卡位全球CSP（雲端服務供應商）巨頭的供應鏈，為冷板（Cold Plate）、分流管（Manifold）等液冷關鍵零組件提供不可替代的潔淨工程服務，加上是目前市場第三方認證合格件數最高的技術壁壘，進一步鞏固公司在全球AI關鍵製程中的戰略地位。

展望今年下半年，天品表示，看好全球AI資本支出持續擴張，公司已提前布局產能擴充，目前正規劃新增自動化清洗產線，並進一步研發針對高效能運算（HPC）零組件的特製清洗方案，旨在將服務範疇從伺服器散熱模組擴大至半導體製程前端。

天品董事長李振寬表示，集團目前已形成「穩健現金流（生命事業）」與「爆發成長動能（AI潔淨科技）」的雙軌併行模式。天品山莊持續提供穩定的獲利基礎，而奈科潔淨科技則在AI產業浪潮期扮演衝刺角色。隨著AI伺服器液冷架構滲透率持續提升、主要客戶擴產計畫推進，以及新客戶驗證逐步進入量產階段，公司訂單能見度延伸至第3季，將為整體營運表現穩健向上帶來強勁的成長活水。

營收 輝達 NVIDIA

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