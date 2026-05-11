集雅社營收／4月4.35億元、年增17.6% 母親節買氣帶動動能走強
精品家電通路商集雅社（2937）11日公告4月營收4.35億元，月增20.46%，年增17.63%；在母親節檔期帶動下，單月營運動能明顯升溫。公司表示，隨著百貨檔期進入上半年重要消費節點，加上高端家電需求持續成長，帶動整體銷售表現優於預期，延續第1季穩健成長態勢。
集雅社第1季累計營收12.28億元，年增4.76%，續創歷史同期新高。公司指出，成長主因來自百貨通路據點優勢、精品家電選品策略，以及家電規劃師提供的一站式服務，成功吸引高端客層消費，為成長奠定基礎。
集雅社說明，從產品結構來看，第1季以洗衣機、大尺寸電視與soundbar等影音設備表現最為突出，反映消費者對居家生活品質與娛樂體驗的重視程度持續提升。隨著4月進入母親節檔期，高單價商品銷售動能進一步放大，帶動整體產品組合朝高階化發展。
值得注意的是，在整體消費趨於理性、價格競爭加劇的環境下，節慶檔期反而成為家電消費重要的催化劑。相較日常以價格比較為主的購買行為，母親節送禮情境更強調「品質」與「體驗」，使消費者更傾向選擇高階家電產品。
法人分析，此一消費轉換有助於提升通路客單價與產品結構，對以精品家電為定位的集雅社而言，正好精準承接此波高端消費需求，進一步強化營運動能。
此外，AI智慧冰箱、大尺寸AI智慧電視等高階智慧家電詢問度與成交量均有顯著成長，反映消費者在家電採購上「以高階取代中階」的趨勢持續強化。熱泵烘乾機則延續近年穩定成長動能，持續貢獻可觀業績，印證高效節能家電已從新興品類逐步成為主流消費選擇。
展望後市，集雅社認為，隨著第2季進入氣溫升高與家電需求旺季，加上百貨通路持續推出促銷活動，高階家電與智慧家電銷售動能可望延續。公司將持續強化精品家電選品能力與門市情境展示，同時深化家電規劃師服務，期盼在消費升級趨勢下，持續穩定推升營運表現。
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