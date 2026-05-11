天能綠電掛牌上櫃 瞄準千億綠電商機

國內售電領導品牌天能綠電今日以每股承銷價108元掛牌上櫃，資本額新台幣1.83億元。天能綠電董事長廖福生致詞時強調，公司上櫃不僅是邁向資本市場的重要里程碑，也象徵售電產業加速走向規模化與制度化。在AI帶動高耗能需求下，「電力即競爭力」成為關鍵，天能綠電將攜手母公司雲豹能源，整合集團資源強化綠電供應與服務能力，成為企業淨零轉型的重要後盾。

天能綠電總經理唐亞聖指出，上櫃掛牌的最大意義，在於讓更多投資人參與綠電產業發展，一同投入淨零轉型的長期趨勢。未來將持續擴大綠電交易規模，深化電力媒合與能源管理服務，並朝區域市場布局，打造具規模與影響力的綠電交易平台，讓綠電成為企業與全民共同參與的永續資產。

受惠於企業綠電需求提升，天能綠電2025年營收達22.85億元、年增123%，稅後淨利5,969萬元、年增137%，每股盈餘（EPS）4.01元，營收與獲利雙雙創下歷史新高。2025年綠電交易量近4.2億度，領先國內民營售電業者，居市場龍頭。

延續強勁成長動能，天能綠電2026年第一季營收達7.22億元、年增86.9%，稅後淨利1992萬元、年增48%，每股盈餘（EPS）1.33元，單季營收、獲利與EPS同步改寫歷史新高。