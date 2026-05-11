快訊

伊朗戰爭第2波能源衝擊來了！亞洲比歐洲早4周有感 這區域最慘

拒攔查開車拖行撞死派出所長一審判死刑 女毒蟲真面目首曝光！

石崇良稱三班護病比怕跳票就再投賴總統 蔣萬安一句話砲轟賴政府

聽新聞
0:00 / 0:00

首檔免疫療法公司漢康-KY定5月底上市 新藥HCB101目標今年完成國際授權

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
漢康-KY創辦人兼董事長劉世高。記者謝柏宏／攝影
漢康-KY創辦人兼董事長劉世高。記者謝柏宏／攝影

漢康-KY（7827）11日舉辦上市前業績發表會，預計5月底前掛牌創新板上市。漢康是國內第一家免疫療法新藥公司將上市的企業，創辦人兼董事長劉世高表示，第一項新藥HCB101目標今年底前公布至少三項癌症概念性驗證（Proof of Concept） 數據，屆時也期待完成國際授權，授權金額挑戰5億美元以上。

全世界新藥發展過程中，PD-1/PD-L1被公認為相當有效的免疫療法，目前估計可對抗超過20種癌症，具備廣譜治療特性，且可百搭各種標準療法，美國默沙東藥廠發展出來的PD-1抑制劑，2025年營收達到317億美元，為全球最暢銷抗癌藥物。

漢康鎖定的CD47免疫靶點，是繼PD-1/PD-L1之後另一熱門的免疫療法靶點，但是由吉利德（Gilead Sciences）發展的CD47抑制劑，2024年卻宣告三期臨床因副作用過高而失敗。劉世高表示，漢康透過AI輔助的蛋白質工程及特殊篩選方法，成功發展次世代CD47抑制劑，可比早期CD47抑制劑增加1,000倍的訊號阻斷力，同時又可避免紅血球及血小板被誤吞的副作用。

據此漢康所發展的核心技術FBDB平台，目前已有八種藥物進行研發及製程開發，其中HCB101及HCB301兩大候選新藥已進人體臨床試驗階段。

劉世高指出，HCB101在執行1b/2a期臨床試驗過程中，目前已進入臨床2a階段，公司預計6月向美國FDA提出臨床2b試驗申請，至於臨床2a的完整數據將在年底前正式完成，漢康將提出至少三項癌症的概念性驗證。

他說明，光是HCB101可治療的癌症就有十幾種，目前先選擇頭頸癌、胃癌、三陰性乳癌及結直腸癌等治療效果最突出的適應症進行臨床試驗，其中胃癌治療更獲美國FDA授予孤兒藥資格認定。

漢康的第二項藥物HCB301目前也已在美國、中國大陸、台灣啟動一期臨床試驗，其特性是針對腫瘤的三條主要免疫逃脫路徑可同時克服的新型三功能融合蛋白藥物，在全球範圍內屬於稀缺產品。在全球臨床開發中2,800多個抗體或融合蛋白候選項目，三功能生物藥物僅占3.1%，依然稀少且珍貴。

劉世高說明，HCB101與HCB301各有不同特性，HCB101針對不同的癌症治療，每種癌別都會搭配不同的標準療法，屬於廣譜性的抗癌藥物，HCB301具備三種不功能的抗癌特性，在治療的深度上會比HCB301更有效。

劉世高創立漢康之前，曾任職於BMS（必治妥施貴寶）、Amgen（安進）等跨國藥廠，更參與創辦 港股掛牌的復宏漢霖，帶領團隊首開中國大陸新藥領域的多項記錄。2020年回台灣創辦漢康-KY，聚焦癌症與自體免疫疾病二大領域投入研發，並吸引安富大健康有限合夥、潘納西亞創投（Panacea Venture）等指標性機構投資人注資。劉世高個人持股達四成，展現經營權穩定且看好公司長期發展的價值。

漢康的HCB101在去年以2.02億美元完成早期授權，將中國大陸與其他特定國家等地區的市場開發與銷售權利獨家授予復宏漢霖，目前持續與超過10家世界排名國際藥廠洽談全球授權，其中已有潛在合作對象進入盡職調查階段。

此外，隨著HCB301的一期臨床數據逐步釋出，也規劃展開探索性合作洽談。公司透過授權、共同開發或併購等多種獲利模式，瞄準全球逾千億美元的免疫腫瘤市場商機，加速新藥的商化腳步，以期創造營收挹注的機會。

在產品線開發方面，除了基於FBDB平台為基礎的多款生物藥，如自體免疫疾病新藥HCB206等將陸續進入臨床外，也持續在國內外尋找新的合作機會。今年4月間，漢康-KY即攜手國立陽明交大共同進軍AI藥物開發領域，進一步豐富產品線組合。

劉世高指出，公司成立至今雖未滿六年，已逐步累積多項新藥產品線，並且繳出亮眼的授權成績單，代表產品與技術平台獲得國際藥廠認可。漢康-KY於去年6月登錄興櫃，未滿1年即申請創新板上市，更標誌公司正從研發型積極轉向商業化成長階段的關鍵里程碑。

無論是HCB101或HCB301，從藥物分子發現到正式遞交臨床試驗申請（IND），開發周期分別僅2.3年、3.5年，甚至最新一項開發中新藥，開發時程少於兩年，遠低於歐美大廠平均的5.5年，展現極高的研發轉化效率。

癌症

延伸閱讀

智慧經營／易威生醫董事長林翰飛 用半導體思維布局生技

諾貝爾獎得主法蘭克台大開講 解密抗疫功臣「低溫電子顯微鏡」應用

失智症治療新曙光 神經內科醫師：不是「變聰明」 是幫病程慢下來

AI 熱潮續燒 KPMG創投報告揭資金三大新寵

相關新聞

首檔免疫療法公司漢康-KY定5月底上市 新藥HCB101目標今年完成國際授權

漢康-KY（7827）11日舉辦上市前業績發表會，預計5月底前掛牌創新板上市。漢康是國內第一家免疫療法新藥公司將上市的企業，創辦人兼董事長劉世高表示，第一項新藥HCB101目標今年底前公布至少三項癌症概念性驗證（Proof of Concept） 數據，屆時也期待完成國際授權，授權金額挑戰5億美元以上。

美好證券4月淨值激增15億元 市場信心助推股價順利完成填息

美好證券（6021）發布4月自結財務數據，每股淨值達36.44元，單月淨值較3月底顯著增加約新台幣15.7億元，月增率高達16.23%，顯示其「資產管理」與「高附加價值型財務顧問」雙引擎模式在多頭市場中持續發揮效能。

天能綠電掛牌上櫃 盤中上漲逾12%

再生能源售電業者天能綠電今天以每股108元掛牌上櫃，盤中股價雖一度滑落至平盤108元，不過，在買盤湧入推升下，股價震盪走...

群聯首季 EPS 68.8元驚艷市場 開盤跳空漲停攻2,670元

群聯（8299）首季財報驚艷市場，11日開盤買盤湧入，股價直接跳空鎖上漲停，衝上2,670元，漲240元、漲幅9.88%。

Q Burger營收／積極推動「全日店型」策略 4月2.11億元、年增9.67%

Q Burger饗樂餐飲（7797）公布4月自結合併營收為2.11億元，較去年同期成長9.67%；累計前四月營收達8.23億元，較去年同期成長10.24%。展望後市，公司表示，在檔期新品「世界風味賞－義大利站」持續熱銷、夏季飲品旺季全面上市，以及多元店型持續展店帶動下，營運動能可望穩健增長。

華星光奪美大單

光通訊大廠華星光（4979）接單報捷，拿下美系網通大廠EML（電吸收調變雷射）元件後段模組及封裝大單，預期今年產能逐步開出後，可望開始快速挹注營收成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。