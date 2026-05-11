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漢來美食營收／4月年增25%續創同期新高 「名人坊」大巨蛋拚5月開幕

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

漢來美食（1268）11日公告4月營收5.15億元，創同期新高，年增25.42%；累計前四月營收25.03億元，年成長16.65%，亦刷新同期紀錄。

隨著時序進入5月，餐飲業也將迎來第2季的營業高峰，母親節、謝師宴都讓餐廳再度湧現人潮。值得一提的是，以往被視為是餐飲淡季的4月份，今年卻展現暢旺的生意量，尤其台中漢神洲際購物廣場4月初開幕後，成功的帶動起台中北區的消費力，而睽違近7年未在台中市場開出品牌分店的漢來美食，此次一舉在漢神洲際開出4家品牌分店（第4家島語預計於7月開幕），包括名人坊、漢來上海湯包及新品牌樂蔬，自開幕以來營收表現都十分亮眼，其中湯包品牌洲際新店單日翻桌率近6輪，新開幕的「樂蔬」表現同樣亮眼，來客翻桌率也達4輪水準，迎來了口碑和營業額的雙豐收。

2026年對漢來美食來說，是集團展店動能全開的一年，除台中布局以外，預計於台北大巨蛋開出的「名人坊」第6家分店，及首次跨出高雄漢來大飯店開出分店的台菜品牌「福園」，都已經站在起跑線上蓄勢待發，期待5月下旬大巨蛋商場能夠順利開幕。

緊接著6月還會迎來台北國際電腦展（COMPUTEX 2026），除了將帶動國際商務宴客需求以外，傳統中6月新娘的婚宴旺季也將同步到來，預期將替集團北、高宴會廳與餐飲品牌持續挹注穩定成長動能，加上端午節檔期同步啟動，第2季整體營運表現審慎樂觀。

漢來美食 漢來 營收

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