美好證券4月淨值激增15億元 市場信心助推股價順利完成填息

美好證券（6021）發布4月自結財務數據，每股淨值達36.44元，單月淨值較3月底顯著增加約新台幣15.7億元，月增率高達16.23%，顯示其「資產管理」與「高附加價值型財務顧問」雙引擎模式在多頭市場中持續發揮效能。

與此同時，儘管該公司近期每股配發高達2元的現金股利，其股價仍於短時間內順利完成填息，反映市場對其獨特股利政策與長期增長潛力的高度認可。AI技術所帶來的生產力躍進與效能提升，將持續為美好證券長期布局的AI產業鏈核心企業投資部位創造可觀收益，進一步鞏固其資產端的回報基礎。

美好證券4月淨值表現持續走強，自3月底約96.66億元躍升至112.35億元，相較去年4月底約68.89億元，年增率高達63.09%。美好證券表示，此波增長主要歸功於其高度集中的AI產業鏈投資組合，在台積電（2330）及鴻海（2317）等核心持股表現穩健的帶動下，為淨值增長提供了強大動力。

美好證券日前宣布以「含配息淨值增加額的30%」作為分派原則，每股配發2元現金股利；股價在除息後於市場買盤支撐下完成填息，顯示投資人對於公司將「資產增值」轉化為「現金回饋」的營運模式具備高度信心。