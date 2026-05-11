新普財報／首季獲利年減11% 每股純益達6.83元

電池模組龍頭新普（6121）11日公布今年首季財報，稅後純益12.64億元，季減26.93%、年減11.61%，每股純益為6.83元。

新普今年首季營收184.69億元，毛利率17.95%，營益率11.05%。

新普董事長宋福祥指出，新普雖然今年筆電相關業務恐受壓抑，仍看好新事業當中，包含二輪電動車、資料中心備援電力系統、無人機相關應用等，都將維持穩定成長，整體來看，新普預期今年整體銷售可望較去年小幅成長。

展望2026年，宋福祥表示，隨著AI PC新機種陸續推出、作業系統升級需求，以及部分教育與商用市場換機需求釋放，預期全球筆電市場需求將可望維持與去年相同。然而，國際原物料普遍呈上漲趨勢，特別是筆電行業在今年恐將面臨記憶體供給短缺的挑戰，可能影響整體出貨表現。

平板市場方面，隨產品規格升級及應用情境多元化，去年已見回溫及成長態勢，預期今年需求進入穩定發展狀態；智慧手機市場於歷經庫存調整後，去年已重回成長軌道。整體IT產品市場雖逐步回歸穩定及成長節奏，但仍有原物料成本上漲壓力，以及記憶體供應緊張影響。