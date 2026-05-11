全家餐飲營收／4月2.38億元、年增15.7% 創同期新高

全家餐飲（7708）11日公告4月營收2.38億元，年增15.78%，創同期新高，累計前四月營收，較去年同期增加12.67%，亦刷新同期紀錄。全家餐飲表示，主要受惠於展店效益與既存店單店營收持續成長，以及清明連假的節日效應下，各品牌積極推出限定套餐和新餐點搶市，成功帶動業績。

全家餐飲成長動能，主要來自於各品牌積極推出新品和限定餐點成功搶市，bb.q CHICKEN承襲韓國授權品牌總部商品開發支援，於4月一舉推出四款全新韓式炸雞口味，並推出「吮指四重奏拼盤」搶占節慶聚餐商機；IKIGAI燒肉則祭出A5和牛、美國PR嫩肩雙人餐，及暢銷單人燒肉套餐─五重奏盛合，肉品品質和超值價格廣受好評，帶動品牌業績成長。展店部分，大戶屋台中漢神洲際店於4月10日正式開幕，大戶屋品牌全台店鋪數達54店，再為營收挹注新成長動能。

展望第2季營運，各品牌掌握母親節、端午節等重要節慶檔期到來，bb.q CHICKE推出「歐媽享雞餐」搶攻母親節商機，更陸續將有異業聯名行銷活動；IKIGAI燒肉瞄準聚餐商機，推出甕漬巨龍&美國PR嫩肩雙拼套餐、美國牛胸腹大盛等經典暢銷套餐，雙人只需1,099元或1,199元；大戶屋則推出定食加價168元或999元雙人優惠套餐，即可享有定食、甜點和飲料，助攻第2季業績；此外，「全家餐飲」持續擴大餐飲市場版圖，IKIGAI燒肉也於第2季將再展店，持續帶動營收成長動能。