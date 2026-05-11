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群聯首季 EPS 68.8元驚艷市場 開盤跳空漲停攻2,670元
群聯（8299）首季財報驚艷市場，11日開盤買盤湧入，股價直接跳空鎖上漲停，衝上2,670元，漲240元、漲幅9.88%。
群聯上周五召開法說會並公布首季財報，單季營收、毛利率與每股稅後純益同步改寫歷史新高，其中每股稅後純益高達68.8元，成為今日股價跳空漲停關鍵。首季毛利率達61.3%，反映NAND報價上行、產品組合改善，以及AI儲存與企業級應用需求升溫。
群聯執行長潘健成在法說會中指出，群聯已從消費型與嵌入式儲存供應商，轉型為AI生態系夥伴，並將這項轉型定義為「群聯3.0」。目前AI生態系模組已占首季營收38%，未來幾年可望成為最大營收金牛，並朝超過50%邁進。
潘健成也強調，群聯與傳統控制晶片廠、模組廠不同，將持續大量投入研發，即使營收大幅成長，公司仍堅持將約20%費用投入研發，藉此從控制晶片、韌體、板級系統、軟體到客製化方案，打造AI儲存生態系。
法人解讀，群聯今日強勢漲停，短線關鍵是首季獲利大幅優於預期；中長線則反映AI儲存、企業級SSD與「群聯3.0」轉型題材發酵，市場正重新評價群聯成長動能。
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