群聯首季 EPS 68.8元驚艷市場 開盤跳空漲停攻2,670元

IC載板設備商新星，解決微汙染的專家敘豐（3485）主要從事高階IC載板及顯示器等濕製程相關設備的研發、製造及銷售，已於5月6日正式上櫃掛牌。承銷價128元，掛牌三個交易日以來股價收在270元，漲幅有110.9%。

2026-05-11 00:30