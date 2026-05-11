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天能綠電掛牌上櫃 盤中上漲逾12%

中央社／ 新竹11日電

再生能源售電業者天能綠電今天以每股108元掛牌上櫃，盤中股價雖一度滑落至平盤108元，不過，在買盤湧入推升下，股價震盪走高，一度攀高至121元，上漲13元，漲幅逾12%。

天能綠電是雲豹能源旗下售電業者，近年營運快速增長，2024年售電量1.87億度，2025年售電量要竄升至近4.2億度，年增122%。

天能綠電2025年營收新台幣22.85億元，年增123%，稅後淨利5969萬元，年增137%，每股純益4.01元。2026年第1季營收7.22億元，稅後淨利1992萬元，每股純益1.33元。

天能綠電統計，目前在手綠電合約總度數達341度，其中90%的合約是10年以上的長期合約，未來2年訂單能見度明確。

天能綠電 綠電 再生能源

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