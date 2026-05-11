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Q Burger營收／積極推動「全日店型」策略 4月2.11億元、年增9.67%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
董事長鄭瑞賓將Q Burger饗樂餐飲定位為一間「科技餐飲公司」。記者嚴雅芳／攝影
董事長鄭瑞賓將Q Burger饗樂餐飲定位為一間「科技餐飲公司」。記者嚴雅芳／攝影

Q Burger饗樂餐飲（7797）公布4月自結合併營收為2.11億元，較去年同期成長9.67%；累計前四月營收達8.23億元，較去年同期成長10.24%。展望後市，公司表示，在檔期新品「世界風味賞－義大利站」持續熱銷、夏季飲品旺季全面上市，以及多元店型持續展店帶動下，營運動能可望穩健增長。

Q Burger表示，4月營運成長動能主要來自攜手世界麵包冠軍吳寶春聯名推出的「世界風味賞－義大利站」檔期。該檔期成功帶動產品話題與消費熱度，自上市以來市場反應熱烈，首月累計熱銷突破20萬客，成功帶動來客與消費同步成長。

此外，公司2026年積極推動「全日店型」策略，營業時間自上午6時延長至晚間8時，成效持續展現。4月於新北市蘆洲區中原街商圈再展一店，透過早餐、早午餐、午晚餐，以及應用智能自動茶飲機推出超過30款現萃茶手搖飲概念產品線，打造全時段經營模式，持續提升單店坪效與人效表現；部分新展店門市亦屢創單店營收新高，成為推動未來營收成長的重要引擎。

隨著天氣轉熱，Q Burger指出，「義大利站」地中海輕食風味產品、全新「金芒系列夏季飲品」，以及全日店型超過30款現萃茶飲產品線，將進一步掌握高溫季節餐點與飲品需求成長趨勢，有助提升飲品銷售占比與整體營運表現。

展望後市，公司表示，將持續深化產品創新、強化品牌聯名話題、推進多元店型展店布局，並結合數位會員經營與消費數據應用，持續提升品牌競爭力與營運效率，審慎樂觀看待全年營運表現。

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