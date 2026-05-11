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創鉅興櫃掛牌半小時衝破千元 漲幅逾8.7倍 帶旺光洋科 EPS 貢獻上看50元
光洋科（1785）轉投資持股約七成的子公司創鉅（7918）於11日掛牌興櫃，憑藉第1季每股純益達6.09元的強勢基本面，股價開盤後隨即衝破千元大關。
法人指出，光洋科與森鉅（8942）受惠「母以子貴」效應，隨創鉅股價飆升，潛在持股未實現利益對光洋科及森鉅的EPS貢獻度分別上看50元與4元。
創鉅原為光洋科分割出的協力靶材廠，目前承接光洋科約一成以下的靶材業務，今日掛牌參考價為105元，隨後在買盤湧入下，開盤僅約半小時便大漲超過870%，最高觸及1025元並站上千元門檻。
法人估算，目前光洋科持有創鉅約3萬張，森鉅則持股約413張，若扣除原始取得成本，今日股價飆漲所產生的評價利益，對兩家母公司的潛在財務貢獻極具想像空間，後續評價波動將成為市場關注焦點。
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