逾80億新單陸續啟動 久舜營運可望逐季攀升

久舜營造（5547）公告2026年4月營收2.75億元，年增53.64%； 久舜營造表示，去年底起困擾工程進度的土方問題已陸續解決，加上國揚集團委託承攬的汐止商辦大案4月起開始貢獻營收，帶動整體業績表現優於去年同期。

久舜指出，4月營收回升，除既有工程案持續依進度認列外，所承攬的國揚汐止商辦開發案總金額達55億元，已自4月起正式挹注營收。

久舜營造表示，國揚汐止商辦案預計分五年執行，將成為公司中長期營收的重要來源之一。隨著大型工程案陸續開工，未來營收可望逐月依工程進度穩定認列，帶動整體營運逐季升溫。

在公共工程布局方面，久舜近年積極深耕社會住宅統包工程，累計已取得頂埔安居、永福好室、福安安居等三項指標案件，承攬總金額約49.34億元。

久舜營造指出，社宅工程具備施工期長、營收認列穩定等特性，單一案件執行期多在四年以上，不僅可形成長期營收來源，也有助提升整體接單能見度與營運穩定性。

久舜營造表示，公司已建立完整的社宅統包承攬模式與施工模板，目前社宅統包工程占在建案合約金額比重已達30%，成為營運組合中具防禦性與穩定度的重要板塊。

除既有三項社宅案源外，久舜營造亦於8日公告取得桃園市A21社會住宅統包案，承攬總金額約28億元，今年將處於設計階段，預計2027年上半年報開工後，將開始帶來較明顯的營收貢獻。

加計桃園市A21案，久舜營造5月開始認列營收以及新標得的案子累計承攬總額將一舉突破80億元，進一步墊高長期營收基本盤。

根據政府規劃，2025年至2032年住宅政策新目標為累計直接興建25萬戶社會住宅，國家住都中心今年全國社宅招標量能亦可望突破5,000戶，並已於4月舉辦社宅統包工程招標說明會，顯示後續仍有持續釋單空間。

法人指出，久舜以社宅統包作為穩定基本盤，企業商辦案做為成長動能，並以都更危老及委建管理案做為中長期案源儲備，逐步建立三軌並進的營運架構。隨著土方問題排除、汐止商辦大案啟動認列，加上桃園市A21社宅案後續到位，市場看好久舜2026年營運成長動能可望延續，訂單能見度與現金流穩定性也將進一步提升。