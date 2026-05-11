新普NB業務面臨挑戰 審慎樂觀看待新事業

電池模組龍頭新普（6121）將於5月29日召開股東會，董事長宋福祥於營業報告書示警，筆電業今年恐面臨記憶體供給短缺挑戰，可能影響新普整體出貨，但他仍對新普新事業審慎樂觀看待。

宋福祥提到，新普雖然今年筆電相關業務恐受壓抑，仍看好新事業當中，包含二輪電動車、資料中心備援電力系統、無人機相關應用等，都將維持穩定成長，整體來看，新普預期今年整體銷售可望較去年小幅成長。

新普今年股東會將改選董事，公司正式提名宋福祥之子、AES-KY總經理宋維哲進入新普新一屆董事會擔任董事，象徵新普集團展開傳承工作。據了解，宋維哲進入新普擔任董事之後，公司董事長、總經理職位仍由宋福祥續任。

回顧2025年，宋福祥表示，雖然IT產業價格競爭壓力仍在，透過成本管理及非IT產品組合優化，新普整體營收展現韌性。新普2025年營收821.5億元，年增2.7%；稅後純益56.6億元，年增5.99%，每股純益30.6元。

展望2026年，宋福祥指出，隨著AI PC新機種陸續推出、作業系統升級需求，以及部分教育與商用市場換機需求釋放，預期全球筆電市場需求將可望維持與去年相同。然而，國際原物料普遍呈上漲趨勢，特別是筆電行業在今年恐將面臨記憶體供給短缺的挑戰，可能影響整體出貨表現。

平板市場方面，隨產品規格升級及應用情境多元化，去年已見回溫及成長態勢，預期今年需求進入穩定發展狀態；智慧手機市場於歷經庫存調整後，去年已重回成長軌道。整體IT產品市場雖逐步回歸穩定及成長節奏，但仍有原物料成本上漲壓力，以及記憶體供應緊張影響。

新事業發展方面，宋福祥表示，受惠節能減碳、能源轉型及綠色能源長期趨勢，包含二輪電動車、資料中心備援電力系統、無人機相關應用，預期仍將維持穩定成長，新普集團對2026年新事業整體發展持審慎樂觀態度。