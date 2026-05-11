快訊

川普訪中行程出爐！安排3天2夜 眾所矚目的「川習會」選在這天

MLB／第4局遇亂流崩盤 鄧愷威先發3局失3分、63球寫本季新高

NBA／巫師神抽狀元籤破除「魔咒」 溜馬超落寞第5順位白送快艇

聽新聞
0:00 / 0:00

五福抗漲產品 帶旺業績

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

五福旅遊（2745）表示，近期積極推動「抗漲專區」系列產品，以穩定的價格策略與產品毛利搶占市場先機。策略成效也直接反映在展銷數據上，可望為第2季營運加分。

五福在4月舉辦的ATTA台中旅展中，五福現場訂單人數較去年同期大幅成長125%，顯示五福不僅成功滿足消費者「提前卡位」的需求，更在變動的市場環境中維持優異的獲利效能，展現出強大的競爭優勢。

五福旅進一步指出，全球旅遊面臨通膨壓力，旅遊持續透過「據點擴張」、「數位升級」與「抗漲策略」多元併行的經營布局，精準觸及客群。面對全球旅遊成本波動，憑藉深厚的供應鏈整合優勢，積極落實抗漲經營方針，提供高性價比的多元選擇；五福旅遊將致力優化服務與產品競爭力，以靈活的經營節奏應對市場變化，持續推升成長動能，續創亮眼佳績。

其中，五福4月營收達8.12億元，月增11.52%，刷新同期新高；累計前四個月合併營收達33.53億元，年增14.95%。面對國際航線成本仍受油價與稅金波動影響，五福旅遊憑藉強大的供應鏈優勢，第2季及下半年營運展望樂觀。

五福旅遊指出，4月營收表現亮眼，主要受惠於清明連假出國潮及日本賞櫻旺季帶動，加上韓國、東南亞旅遊需求穩定增長，反映市場熱度不減；同時推動「抗漲策略」有效平衡成本波動，深受消費者青睞，將高流量轉化為實質的獲利動能。

營收 東南亞

延伸閱讀

AI鏈五強 本周法說接力

台股盤中大飆1,784點刷新高紀錄 三大主動式ETF經理人這樣看5月行情

華航首季EPS寫單季次高　長榮航4月營收創新高

半導體 ETF 績優 00892今年來漲逾74% 稱冠股票型商品

相關新聞

華星光奪美大單

光通訊大廠華星光（4979）接單報捷，拿下美系網通大廠EML（電吸收調變雷射）元件後段模組及封裝大單，預期今年產能逐步開出後，可望開始快速挹注營收成長。

新普NB業務面臨挑戰 審慎樂觀看待新事業

電池模組龍頭新普（6121）將於5月29日召開股東會，董事長宋福祥於營業報告書示警，筆電業今年恐面臨記憶體供給短缺挑戰，可能影響新普整體出貨，但他仍對新普新事業審慎樂觀看待。

敘豐攻載板去汙商機

IC載板設備商新星，解決微汙染的專家敘豐（3485）主要從事高階IC載板及顯示器等濕製程相關設備的研發、製造及銷售，已於5月6日正式上櫃掛牌。承銷價128元，掛牌三個交易日以來股價收在270元，漲幅有110.9%。

益張訂單能見度看到Q3

全球商用置物設備大廠益張（8342）表示，受惠於半導體產業持續升溫，近期來自國內封裝測試大廠、電子零件大廠的訂單明顯增溫，相關訂單能見度已看到今年第3季初，預期今年內銷營收有望倍數成長。

五福抗漲產品 帶旺業績

五福旅遊（2745）表示，近期積極推動「抗漲專區」系列產品，以穩定的價格策略與產品毛利搶占市場先機。策略成效也直接反映在展銷數據上，可望為第2季營運加分。

櫃買徵才 18日截止報名

櫃買中心今年擴大徵才，預計招募會計、財金、企劃、法務、建築、資安、資訊等專業領域人才，廣邀具備創新思維與行動力的菁英加入櫃買團隊，為資本市場注入新動能。本次招募報名時間自即日起至5月18日止，一律採網路報名，招募資訊請參閱證基會招募專區（網址：https://examweb.sfi.org.tw/tpex20260530）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。