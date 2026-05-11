五福抗漲產品 帶旺業績

五福旅遊（2745）表示，近期積極推動「抗漲專區」系列產品，以穩定的價格策略與產品毛利搶占市場先機。策略成效也直接反映在展銷數據上，可望為第2季營運加分。

五福在4月舉辦的ATTA台中旅展中，五福現場訂單人數較去年同期大幅成長125%，顯示五福不僅成功滿足消費者「提前卡位」的需求，更在變動的市場環境中維持優異的獲利效能，展現出強大的競爭優勢。

五福旅進一步指出，全球旅遊面臨通膨壓力，旅遊持續透過「據點擴張」、「數位升級」與「抗漲策略」多元併行的經營布局，精準觸及客群。面對全球旅遊成本波動，憑藉深厚的供應鏈整合優勢，積極落實抗漲經營方針，提供高性價比的多元選擇；五福旅遊將致力優化服務與產品競爭力，以靈活的經營節奏應對市場變化，持續推升成長動能，續創亮眼佳績。

其中，五福4月營收達8.12億元，月增11.52%，刷新同期新高；累計前四個月合併營收達33.53億元，年增14.95%。面對國際航線成本仍受油價與稅金波動影響，五福旅遊憑藉強大的供應鏈優勢，第2季及下半年營運展望樂觀。

五福旅遊指出，4月營收表現亮眼，主要受惠於清明連假出國潮及日本賞櫻旺季帶動，加上韓國、東南亞旅遊需求穩定增長，反映市場熱度不減；同時推動「抗漲策略」有效平衡成本波動，深受消費者青睞，將高流量轉化為實質的獲利動能。