聽新聞
0:00 / 0:00
駿吉-KY 4月營收4751萬元、年增510% 設備材料平台再下一城
駿吉-KY今（8）日公布4月營收4751萬元，年增510%，連續五個月營運明顯成長，主要受惠旗下核心設備與關鍵材料成功量產，象徵平台已由單點驗證邁向複製擴張新階段。
駿吉-KY董事長胡德立指出，首波記憶體產品量產進入穩定出貨，公司依既有平台逐步將自研設備與關鍵材料，複製導入其他合作據點與新產線。近期導入三合一晶圓探針測試機、多焦點晶圓雷射切割設備、高景深曝光機，以及記憶體核心基板等關鍵材料。
展望後市，目前正與多家設備與材料夥伴推進未來合作，預期整體產能與營運規模可望穩步提升，並進一步強化於半導體供應鏈中的整合角色與市場競爭力。
公司表示，新團隊採取「設備、材料、製造平台」三合一的整合策略，使設備不只是交付，而能直接參與產品製造與量產流程，進一步提升導入效率、良率、商業化速度。未來將持續以量產規模與營運貢獻作為核心指標，逐步展現平台化商業模式帶來的成長動能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。