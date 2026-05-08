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駿吉-KY 4月營收4751萬元、年增510% 設備材料平台再下一城

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
駿吉董事長胡德立。圖／駿吉提供
駿吉董事長胡德立。圖／駿吉提供

駿吉-KY今（8）日公布4月營收4751萬元，年增510%，連續五個月營運明顯成長，主要受惠旗下核心設備與關鍵材料成功量產，象徵平台已由單點驗證邁向複製擴張新階段。

駿吉-KY董事長胡德立指出，首波記憶體產品量產進入穩定出貨，公司依既有平台逐步將自研設備與關鍵材料，複製導入其他合作據點與新產線。近期導入三合一晶圓探針測試機、多焦點晶圓雷射切割設備、高景深曝光機，以及記憶體核心基板等關鍵材料。

展望後市，目前正與多家設備與材料夥伴推進未來合作，預期整體產能與營運規模可望穩步提升，並進一步強化於半導體供應鏈中的整合角色與市場競爭力。

公司表示，新團隊採取「設備、材料、製造平台」三合一的整合策略，使設備不只是交付，而能直接參與產品製造與量產流程，進一步提升導入效率、良率、商業化速度。未來將持續以量產規模與營運貢獻作為核心指標，逐步展現平台化商業模式帶來的成長動能。   

晶圓 營收 材料

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