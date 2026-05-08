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群聯首季每股純益高達66.8元 庫存金額飆破700億元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
群聯執行長潘健成推斷這波NAND Flash缺貨潮在未來十年內恐難以完全解決。圖／本報資料照片
群聯執行長潘健成推斷這波NAND Flash缺貨潮在未來十年內恐難以完全解決。圖／本報資料照片

快閃記憶體控制晶片大廠群聯今（8）日舉行法說會，並公布第1季財務報告與4月營收表現。受惠於人工智慧（AI）相關應用需求持續強勁，群聯2026年第1季合併營收409.67億元，年增196%，單季每股純益更高達68.8元，營收與獲利雙雙改寫歷史單季新高紀錄。

此外，群聯4月份合併營收來到202.07億元，年增236%；前四個月累計營收達611.74億元，同樣創下同期歷史新高。

值得一提的是，因應下半年主要AI伺服器和智慧型手機新品齊發的拉貨狂潮，群聯稍早透露首季備貨庫存金額將突破500億元，但今日財報揭露，庫存金額飆破700億元，透露在各家搶不到多餘記憶體貨源，群聯獲原廠支援，在銀彈充足下，庫存量大幅飆高，對推升未來幾季營收增添強大柴火。

群聯公布第1季合併毛利率大幅攀升至61.3%，年增30.4個百分點，單季稅後純益為151.75億元，年增幅度高達1230%。群聯表示，主要是因為公司積極投入長期技術布局，包含先進製程研發、光罩費用、AI儲存與邊緣AI平台開發，以及關鍵人才延攬。群聯強調，這些對未來的積極投資將有助於提升高價值產品比重，進而支撐中長期的營收與獲利成長。

群聯指出，全球NAND Flash供給依然吃緊，價格持續上升且短期內未見舒緩跡象。這主要歸因於NAND原廠對擴產態度保守，以及AI推論（AI Inference）帶動資料量快速爆發，促使AI基礎架構逐漸轉變為「以資料與儲存為核心（Data/Storage Centric）」的新型態，推升了高容量、高效能NAND的儲存需求。

群聯執行長潘健成表示，群聯的核心競爭力，從來都不是建立在低價庫存操作，而是建立在長期技術領先、完整客製化能力，以及協助客戶共同創造高附加價值產品與解決方案。群聯已逐步從傳統NAND控制晶片與NAND儲存方案公司，轉型成為AI儲存基礎架構暨邊緣AI運算平台供應商（簡稱為 PHISON 3.0）。未來包括群聯獨家的 AI Data Platform、企業級SSD、aiDAPTIV技術方案以及AI軟體等AI-Ecosystem相關方案，都將成為群聯未來重要的成長動能。

群聯 營收 伺服器

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