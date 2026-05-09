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世界代工報價 下半年有撐

經濟日報／ 記者尹慧中朱子呈/台北報導

外界關注成熟製程漲價議題，世界先進（5347）董事長暨策略長方略昨（8）日受訪證實，先前已宣布漲價措施，也得到客戶大部分接受與了解，後續看情況和客戶一起面對人工、材料與持續投資等成本大幅上升帶來的產業鏈需求情況，和客戶一起面對挑戰，預期下半年價格仍有支撐。

世界先進昨舉行媒體交流會，方略受訪表示，AI需求強勁，加上美伊戰爭造成能源和材料價格上漲，以及公司不斷投資，使得成本上揚，先前已宣布漲價措施。

業界2月盛傳世界先進因產能持續滿載，規劃4月起調漲部分產品代工報價，漲幅達15%。世界先進先前在法說會上指出，AI應用與投資動能明確，商用、工業與車用半導體庫存修正趨於健康，整體需求回溫。價格策略將在與客戶長期合作架構下審慎推進，透過協商逐步反映投資與產能擴充成本，建立互惠關係。

方略表示，新加坡12吋廠第一期可望提前2028年產能建置完畢，新加坡第一期廠區全數的產能已經獲得客戶合約「全包」支撐。

世界先進 美伊戰爭

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