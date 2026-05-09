群聯第1季每股大賺68.8元 預期NAND價格續揚

群聯（8299）昨（8）日召開法說會公布財報，2026年第1季營收409.67億元，季增79.7%，年增196.0%。合併毛利率為61.3%，季增19.6個百分點，年增30.4個百分點。歸屬母公司淨利151.75億元，季增227.8%，年增1,230%，創新高，每股稅後純益（EPS）為68.80元，同創新高。公司說明，AI帶動新一波儲存需求浪潮，正持續快速發酵。

群聯昨日同步公告董事會決議賣出宇瞻股票3,800張，每股不低於170元，估處分利益約逾5億元，實際處分利益將依實際交易結果認列。

群聯統計，至今年3月底存貨達721.99億元，存貨周轉天數達315日，高出2025年第4季的231日。群聯表示，將密切觀察市場需求調節存貨，預估第4季VR平台進入市場，將帶動一波記憶體需求，將持續建立庫存因應新的AI需求。

群聯說，在本波AI浪潮中成功掌握市場商機，未來將持續擴大市占率。目前全球NAND市場供給依舊相當吃緊，NAND價格持續上升已成為產業事實，短中期內尚未看到明顯舒緩跡象。

主原在於全球NAND原廠對於資本支出與擴產態度仍保守謹慎，同時AI推論所產生的資料量正快速爆發，AI應用也逐漸從模型訓練走向大規模推論與落地部署，AI基礎架構逐漸轉變為資料與儲存為核心新型態架構，推升市場對高容量、高效能NAND儲存需求的快速成長。

對於市場關注群聯能否取得足夠NAND供應，董事長潘健成表示，群聯獲供應商支持，在爭取更多供應時處於更有利位置。

潘健成說，公司正逐步從傳統NAND控制晶片與NAND儲存方案公司，轉型成為AI 儲存基礎架構暨邊緣 AI 運算平台供應商（簡稱PHISON 3.0）。未來包括群聯獨家的AI Data Platform、企業級SSD、aiDAPTIV技術方案以及AI軟體等AI-Ecosystem相關方案，都將成為群聯未來重要的成長動能。