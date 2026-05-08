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逸達營收／4月月增29% 首季認列處分MMP-12無形資產業外收益5.65億元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

逸達（6576）8日公告4月合併營收約5,222萬元，月增 29.12%；本月合併營收包含CAMCEVI 三個月劑型加拿大藥證里程金收入3,985萬元、權利金收入1,027萬元，以及勞務收入209萬元。

逸達生技表示，潛在市場較六個月劑型更大的CAMCEVI三個月劑型，歐洲委員會（European Commission, EC）已正式核准其上市許可申請（MAA），並可適用於所有27個歐盟成員國，以及冰島、挪威以及列支敦士登等國。授權夥伴Accord Healthcare正積極進行CAMCEVI三個月劑型歐盟上市準備。

另逸達生技甫於2026年5月7日董事會通過2026年第1季財務報告，認列一次性處分MMP-12 無形資產業外收益5.65億元，單季轉虧為盈。

挪威 營收 歐盟

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