逸達營收／4月月增29% 首季認列處分MMP-12無形資產業外收益5.65億元

工業電腦廠維田（6570）8日舉行法說會，隨著維田今年首季交出「三率三升」佳績，展望後市，維田對今年第2季及下半年訂單狀況樂觀看待，預估本季營收季增15~20%，同時下半年還有專案跟客戶在進行，並有大型專案有機會在今年發酵，法人預估，維田今年全年營收可望顯著兩位數成長、挑戰新高紀錄，加上匯率較去年有利下、獲利拚翻倍增長。

2026-05-08 19:18