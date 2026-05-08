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光洋科財報／第1季獲利翻三倍 EPS 2.54元寫近17年新高

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
光洋科公司。截自官網
光洋科公司。截自官網

光洋科（1785）8日公告第1季財報，歸屬母公司業主淨利15.14億元，並較去年同期大增322.6%，每股純益2.54元，寫下2008年第2季以來單季新高。

光洋科同步公告4月營收55.96億元，月減6.05%，年增49.08%；累計前4月營收201.54億元，年增68.00%，顯見在貴金屬與價值毛利產品（VAS）雙重驅動下，營運成長動能強勁 。

光洋科第1季營收145.58億元，季增29.9%、年增76.6% ；毛利率18.23%，季增約1.15個百分點，年增3.44個百分點 。營業利益20.21億元，季增50.8%、年增141.0% 。主因除貴金屬業務隨市場需求拉動，VAS營收也因產品組合優化持續成長 。

不過，受市場誤解業務分拆範圍影響，光洋科今日股價重挫，開盤即走低，終場收在167.0元，下跌18.0元，跌幅達9.73%，以幾近跌停價作收 。法人分析，市場一度誤傳光洋科將所有靶材業務全數切割予子公司創鉅（7918），導致母公司評價出現波動 。

法人分析，創鉅目前業務僅止於半導體製程靶材之「來料加工」與特定先進材料聯合供應。光洋科去年營收規模近400億元，雖然子公司創鉅隨半導體材料需求爆發，4月營收衝高至7.00億元，占母公司比重突破一成，但兩者業務範圍有明確劃分。

創鉅專注於「半導體前段製程」靶材，如銅合金、鉭及釕等先進製程材料 ；而光洋科母公司仍保留全球市占第一的硬碟（HDD）及記憶體靶材業務，這兩大領域在AI資料中心需求下，訂單能見度已見一年以上。

光洋科先前法說表示，看好2026年半導體靶材市占將突破20%，隨AI趨勢帶動先進製程與高容量硬碟雙重需求，公司滲透率持續提高 。

此外，光洋科具備密閉循環回收優勢，年回收價值逾400億元台幣的原料，在碳費徵收趨勢下能有效確保成本穩定，獲利結構隨產品組合優化持續攀升，全年展望樂觀 。

光洋科 營收

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