良維第1季EPS 2.68元 需求暢旺

外界關注成熟製程漲價議題，世界先進董事長暨策略長方略昨（8）日受訪證實，先前已宣布漲價措施，也得到客戶大部分接受與了解，後續看情況和客戶一起面對人工、材料與持續投資等成本大幅上升帶來的產業鏈需求情況，和客戶一起面對挑戰，預期下半年價格仍有支撐。

2026-05-09 01:25