聽新聞
0:00 / 0:00

良維第1季EPS 2.68元 需求暢旺

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

良維（6290）昨（8）日公布第1季稅後純益4.53億元，創單季新高，季增8.1%，年增11%；第1季每股稅後純益（EPS）為2.68元，法人看好本季業績可望續創新高。下半年進入輝達（NVIDIA）Vera Rrbin等新一代AI伺服器產品出貨季，全年挑戰新高。

良維表示，第1季獲利表現不俗，主要是大電流產品需求暢旺，除了主力客戶亞馬遜AWS之外，品牌伺服器廠商包括戴爾、惠普、聯想與IBM等需求也逐步回溫，第2季營運將優於第1季，今年逐季成長，營運可期。

法人表示，Vera Rubin採用800 VDC新一代電源架構，大電流的規格更高，進入門檻更高，良維是輝達的大電流主力供應商之一，未來有機會成為亞馬遜之外，支撐良維業績成長的第二隻腳。

IBM 輝達 伺服器

延伸閱讀

川湖季報超標、4月營收創高 法人調高目標價

緯穎最強Q1 賺逾七股本 純益141億元寫歷史次高

宏致營收／4月11.25億元創新高 今年逐季增長

最強第1季 智邦 EPS 14.92元

相關新聞

群聯第1季每股大賺68.8元 預期NAND價格續揚

群聯昨（8）日召開法說會公布財報，2026年第1季營收409.67億元，季增79.7%，年增196.0%。合併毛利率為61.3%，季增19.6個百分點，年增30.4個百分點。歸屬母公司淨利151.75億元，季增227.8%，年增1,230%，創新高，每股稅後純益（EPS）為68.80元，同創新高。公司說明，AI帶動新一波儲存需求浪潮，正持續快速發酵。

世界代工報價 下半年有撐

外界關注成熟製程漲價議題，世界先進董事長暨策略長方略昨（8）日受訪證實，先前已宣布漲價措施，也得到客戶大部分接受與了解，後續看情況和客戶一起面對人工、材料與持續投資等成本大幅上升帶來的產業鏈需求情況，和客戶一起面對挑戰，預期下半年價格仍有支撐。

力旺拚研發 催生新動能

矽智財（IP）廠力旺（3529）昨（8）日召開法說會，董事長徐清祥證實，公司現正研發的技術能活化成熟邏輯製程產能，以生產非揮發性記憶體，開發周期短且成本低、良率高、產能大，正與多家晶圓代工廠合作推動技術與產品化進程，是下一階段重要的營收與獲利成長動能。

元太第1季每股賺2.41元

元太（8069）昨（8）日召開法說會並公布第1季財報，歸屬母公司業主淨利27.84億元，季增149%，較去年同期成長26.7%，每股純益2.41元。受惠彩色電子紙出貨強勁與產品組合優化，第1季營業利益與淨利均刷新歷年同期紀錄。

興櫃一周回顧／微邦犀利 大漲近六成

台股進入高檔震盪格局，本周348家興櫃股呈現下跌家數多於上漲，平均下跌1.34%，其中醫療器材股微邦（3184）周漲幅逼近六成，表現最亮眼。

鈊象4月稅前每股盈餘4.5元

遊戲股王鈊象（3293）昨（8）日公告4月自結損益，稅前盈餘12.67億元，稅前每股盈餘4.5元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。