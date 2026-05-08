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良維第1季EPS 2.68元 需求暢旺
良維（6290）昨（8）日公布第1季稅後純益4.53億元，創單季新高，季增8.1%，年增11%；第1季每股稅後純益（EPS）為2.68元，法人看好本季業績可望續創新高。下半年進入輝達（NVIDIA）Vera Rrbin等新一代AI伺服器產品出貨季，全年挑戰新高。
良維表示，第1季獲利表現不俗，主要是大電流產品需求暢旺，除了主力客戶亞馬遜AWS之外，品牌伺服器廠商包括戴爾、惠普、聯想與IBM等需求也逐步回溫，第2季營運將優於第1季，今年逐季成長，營運可期。
法人表示，Vera Rubin採用800 VDC新一代電源架構，大電流的規格更高，進入門檻更高，良維是輝達的大電流主力供應商之一，未來有機會成為亞馬遜之外，支撐良維業績成長的第二隻腳。
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