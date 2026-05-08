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寶雅2026年前四月營收年增13%

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

寶雅（5904）昨（8）日公布4月合併營收22.4億元，年增16.7%，寫下同期新高；累計前四月營收達93.4億元，年增13.6％。寶雅表示，今年以來美妝與保養品類表現亮眼，在季節交替與醫美保養需求帶動下，相關商品銷售持續成長，成為推升業績的重要動能。

寶雅持續藉由三種不同店型，包含寶雅一般店、寶雅家居店、寶雅美妝店持續展店，截至4月底為止，全國共有475間寶雅，今年目標達520店，預估2027年達580店，並朝2028年620店邁進。2026年新展店中近八成為美妝店，加上既有門市持續改裝，法人預估，2026年底美妝店數將落在190至220間，成為未來成長主要動能。

寶雅將持續深化品牌形象，根據當地商圈特性，藉由門市改裝策略，打造符合顧客需求的遊逛空間；推出數位支付 Poya Pay與線上購物平台Poya Buy，同時整合相關數位服務資源；持續發展自有品牌策略，藉由利基自有商品經營，進一步累積寶雅品牌知名度。

寶雅積極深化自有品牌，從美妝保養延伸至穿搭飾品、居家生活、個人清潔、健康輕食與保健食品等多元品類，逐步打造更完整的一站式生活消費版圖。

展望未來，寶雅將持續朝「成為顧客更喜歡的寶雅」之目標邁進，期望所提供的商品與服務，能夠成為顧客消費需求的優先選擇。

營收 寶雅

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